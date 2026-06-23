Археологи обнаружили необычную находку на севере Израиля: во время раскопок неподалеку от города Биньямина были найдены два прекрасно сохранившихся мраморных бюста римской эпохи. Скульптуры находились в древнем винном погребе и, по оценкам специалистов, относятся к IV веку нашей эры.

Особый интерес ученых вызвал один из бюстов, на котором сохранилась надпись с именем Ликург. Это имя носил легендарный законодатель Спарты, а также известный афинский оратор IV века до нашей эры. Пока исследователи не могут точно сказать, в честь кого именно была создана скульптура.

Находка сделана примерно в десяти километрах от древней Кесарии — одного из важнейших административных центров региона в римскую и позднее византийскую эпоху. На протяжении нескольких столетий здесь располагались резиденции римских прокураторов и представителей власти.

Археологи также обнаружили рядом с местом раскопок остатки древних бань. Это позволяет предположить, что найденный винный погреб являлся частью роскошной загородной усадьбы, принадлежавшей состоятельным жителям Кесарии.

По словам специалистов, подобные мраморные бюсты считались символом высокого статуса и хорошего образования. Ими украшали общественные здания и дома богатых граждан, стремившихся подчеркнуть свою связь с культурным наследием античного мира.

Исследование находок продолжается. Ученые надеются, что дальнейший анализ поможет установить происхождение скульптур и больше узнать о жизни элиты региона в позднеримский период.