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Анютины глазки расцвели в Рижском музее югендстиля 0 54

Культура &
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижский музей югендстиля приглашает на новую выставку «Анютины глазки»

Фото: jugendstils.riga.lv

Рижский музей югендстиля приглашает жителей и гостей столицы на новую выставку «Анютины глазки», посвященную одному из самых узнаваемых и любимых цветов Европы. Экспозиция будет доступна для посещения до 13 сентября.

На выставке представлены предметы искусства и быта, украшенные изображениями анютиных глазок, или фиалок трёхцветных. Экспонаты охватывают период с XVIII века до наших дней, однако особое внимание уделено работам эпохи югендстиля, когда цветочные мотивы были особенно популярны.

Среди наиболее интересных экспонатов — декоративная тарелка с цветочным орнаментом, некогда использовавшаяся в ресторане Рижского железнодорожного вокзала, а также изящные цилиндрические вазы работы знаменитого французского мастера стекла Франсуа-Теодора Легра. Посетители смогут увидеть и уникальную вышитую вручную шкатулку из коллекции музея, принадлежавшую рижанке в начале прошлого века.

На протяжении столетий анютины глазки занимали особое место в европейской культуре. Во многих странах этот цветок символизирует любовь, преданность, память и размышления. В древнеримской мифологии он связан с Купидоном, а в христианской традиции считается одним из символов Святой Троицы. Художники разных эпох часто изображали фиалки трёхцветные на ботанических иллюстрациях, акварелях и натюрмортах.

Особую популярность цветок приобрел в Великобритании во времена правления королевы Елизаветы I. Монарх украшала анютиными глазками свои наряды и подарки, а упоминания о них встречаются в произведениях Уильяма Шекспира, включая «Гамлета» и «Сон в летнюю ночь». Впрочем, массовое распространение в европейских садах и парках эти цветы получили лишь во второй половине XIX века и остаются востребованными до сих пор.

Для создания выставки свои коллекции предоставили более двадцати музеев Латвии, включая Латвийский национальный исторический музей, Художественный музей «Рижская биржа», Юрмальский музей, Музей Рундальского дворца, Музей истории Риги и мореходства, Латвийский военный музей, Мемориал Жаниса Липке и многие другие культурные учреждения страны. Часть экспонатов также поступила из частных коллекций.

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#Рига #история #выставка #Латвия #искусство #культура #цветы #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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