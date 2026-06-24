Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Швейцарская группа Kadebostany выступит на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 0 50

Культура &
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Швейцарская группа Kadebostany выступит на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Один из самых узнаваемых европейских проектов в жанре electronic pop Kadebostany впервые станет участником фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в пятницу, 24 июля. Группа, основанная продюсером и композитором Гийомом де Кадебостани, уже более десятилетия удерживает статус одного из самых концептуальных европейских коллективов.

Мировую известность проекту принесли композиции «Castle in the Snow», «Mind If I Stay», «Take Me To The Moon» и необычная интерпретация хита Beyoncé «Crazy in Love», прозвучавшая в фильме «50 оттенков серого». За годы существования Kadebostany собрали более миллиарда прослушиваний по всему миру, выступили с сотнями концертов в десятках стран и стали постоянными гостями крупнейших европейских фестивалей. В 2026 году группа продолжает мировой тур The Outsider Tour в поддержку нового альбома «The Outsider», который уже называют одной из самых ярких работ проекта последних лет.

Свою музыку коллектив называет «sophisticated music with mass appeal» т.е. утончённой музыкой с массовым притяжением. И действительно, их творчество находится на границе поп-музыки, электроники, инди и современного арт-перформанса. Каждое выступление проекта не просто концерт, а полноценное визуально-музыкальное шоу с особой атмосферой и узнаваемым стилем.

«Laima Rendezvous Jūrmala всегда объединяет артистов с собственным музыкальным почерком и настоящей сценической харизмой. Kadebostany именно такой проект. Это современное европейское звучание, эстетика и невероятная энергетика сцены», - отмечает Laima Vaikule.

О фестивале: фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala с 2015 года является одним из самых престижных культурных событий Балтии. Проходящий в легендарном концертном зале «Дзинтари», он ежегодно объединяет мировых звезд, признанных мэтров и самых актуальных артистов современности, создавая уникальную атмосферу творческой свободы и музыкальных открытий.

×
Читайте нас также:
#фестиваль #культура #музыка
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге открылась персональная выставка испанского художника Лидо Рико
Изображение к статье: Фильм о Майкле Джексоне спровоцировал всплеск интереса к книгам о поп-короле
Изображение к статье: Сара Мишель Геллар исполнит роль Смерти в романтической фэнтези-комедии
Изображение к статье: Семён Слепаков выступит на заключительном вечере Laima Rendezvous Jūrmala 2026

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Люди с портфелями в руках
Политика
Изображение к статье: Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит
Люблю!
Изображение к статье: Карта Латгалии Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Берег немецкого озера
В мире
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
Изображение к статье: Отказ от сахара
Люблю!
Изображение к статье: Люди с портфелями в руках
Политика
Изображение к статье: Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит
Люблю!
Изображение к статье: Карта Латгалии Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео