Актриса предстанет в образе девушки-эльфа Серен, которая является «доверенным и смертоносным агент короля Трандуила». Последнего сыграет Ли Пейс.

В фильме также появятся Иэн Маккеллен в качестве Гендальфа, Элайджа Вуд в роли Фродо, Кейт Уинслет, Джейми Дорнан и Лео Вудалл. Серкис не только сядет в режиссерское кресло, но и исполнит титульную роль. Продюсером выступит Питер Джексон. Мировая премьера назначена на 17 декабря 2027 года.

Новый фильм расскажет об опасном походе Арагорна, стремящегося поймать Голлума до того, как тот раскроет Саурону местонахождение Кольца Вселастья. Сюжет, основанный на примечаниях Толкина, разворачивается между «Хоббитом» и «Властелином колец: Братством кольца».