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Аня Тейлор-Джой отправится на «Охоту за Голлумом» 0 70

Культура &
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аня Тейлор-Джой сыграет в «Охоте за Голлумом»

Аня Тейлор-Джой

Актриса предстанет в образе девушки-эльфа Серен, которая является «доверенным и смертоносным агент короля Трандуила». Последнего сыграет Ли Пейс.

В фильме также появятся Иэн Маккеллен в качестве Гендальфа, Элайджа Вуд в роли Фродо, Кейт Уинслет, Джейми Дорнан и Лео Вудалл. Серкис не только сядет в режиссерское кресло, но и исполнит титульную роль. Продюсером выступит Питер Джексон. Мировая премьера назначена на 17 декабря 2027 года.

Новый фильм расскажет об опасном походе Арагорна, стремящегося поймать Голлума до того, как тот раскроет Саурону местонахождение Кольца Вселастья. Сюжет, основанный на примечаниях Толкина, разворачивается между «Хоббитом» и «Властелином колец: Братством кольца».

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#кино #культура #кинематограф
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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