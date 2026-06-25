Организаторы фестиваля «Laima Rendezvous Jūrmala 2026» продолжают раскрывать имена артистов, которые этим летом выйдут на сцену концертного зала «Дзинтари» в рамках фестиваля. Одним из них станет один из самых самобытных и бескомпромиссных исполнителей современной русскоязычной сцены - Noize MC. Его выступление состоится в субботу, 25 июля, - в традиционный мультинациональный вечер фестиваля, известный неожиданными коллаборациями и характерным ощущением творческой свободы.

За сценическим псевдонимом Noize MC скрывается Иван Алексеев - музыкант, поэт и виртуоз импровизации, один из самых узнаваемых фристайлеров русскоязычной сцены. Свой путь он начал в 2003 году, основав коллектив Protivo Gunz. Творчество артиста невозможно уместить в рамки одного жанра: в его музыке органично переплетаются хип-хоп, рок и панк, образуя узнаваемое, дерзкое и при этом удивительно мелодичное звучание.

Noize MC прославился острыми, умными и неизменно искренними текстами, в которых соседствуют тонкая ирония, гражданская позиция и глубоко личные переживания. С первых дней полномасштабной войны в Украине артист открыто и последовательно выступает против неё, посвящая свой голос и творчество идеям мира, человечности и поддержки тех, кто пострадал. Его песни, от ранних хитов до масштабной хип-хоп-оперы «Орфей & Эвридика», давно стали гимнами для целого поколения слушателей, ценящих в музыке не только ритм, но и смысл.

"Noize MC определенно художник редкой честности. Его слово точное, музыка - живая, а позиция - подлинная. Я рада, что он станет частью нашего фестиваля: уверена, его выступление подарит публике незабываемые эмоции", - отмечает Лайма Вайкуле.

Фестиваль «Laima Rendezvous Jūrmala» пройдёт с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари» и по праву считается одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета. На протяжении трёх вечеров Юрмала традиционно становится центром международной музыки, ярких эмоций и высокого художественного вкуса, объединяя на одной сцене звёзд из Латвии и всего мира. Все выступления проходят в сопровождении живого оркестра, создавая атмосферу искренности, вдохновения и неповторимого артистизма.