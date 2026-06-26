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В Мельбурне открылась крупнейшая выставка Cartier: украшения, история и легенды 0 17

Культура &
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Национальной галерее Виктории в Мельбурне стартовала масштабная выставка Cartier

В Национальной галерее Виктории в Мельбурне стартовала масштабная выставка Cartier, которая уже называется одной из самых значимых культурных событий года в Австралии. Экспозиция посвящена истории легендарного французского ювелирного дома и объединяет сотни уникальных предметов — от исторических украшений до редких архивных материалов и дизайнерских эскизов.

Что можно увидеть на выставке

Посетителям представлено почти 400 экспонатов, среди которых:

  • тиары и короны,

  • драгоценные ожерелья и броши,

  • культовые часы Cartier,

  • редкие исторические украшения из частных и музейных коллекций.

Многие из представленных изделий связаны с известными личностями XX и XXI века — среди них голливудские звёзды, представители королевских семей и мировые иконы стиля.

История бренда через искусство

Выставка выстроена как путешествие по истории Cartier — от начала XX века до современных дизайнов. Особое внимание уделено развитию фирменного стиля дома, его влиянию на моду, искусство и культуру.

Отдельные залы посвящены знаковым периодам:

  • эпохе ар-деко,

  • послевоенным экспериментам,

  • современным интерпретациям классических мотивов.

Главные акценты экспозиции

Одним из центральных символов выставки стала тема животных, особенно пантеры — узнаваемого мотива Cartier, который стал частью визуального кода бренда.

Также представлены редкие архивные документы, позволяющие увидеть, как создавались ювелирные изделия — от первых набросков до готовых шедевров.

Почему выставка важна

Организаторы подчёркивают, что Cartier — это не только ювелирный дом, но и часть мировой культурной истории. Его изделия отражают изменения в обществе, моде и эстетике на протяжении более чем века.

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#история #мода #дизайн #искусство #культура #украшения
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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