В Национальной галерее Виктории в Мельбурне стартовала масштабная выставка Cartier , которая уже называется одной из самых значимых культурных событий года в Австралии. Экспозиция посвящена истории легендарного французского ювелирного дома и объединяет сотни уникальных предметов — от исторических украшений до редких архивных материалов и дизайнерских эскизов.

Что можно увидеть на выставке

Посетителям представлено почти 400 экспонатов, среди которых:

тиары и короны,

драгоценные ожерелья и броши,

культовые часы Cartier,

редкие исторические украшения из частных и музейных коллекций.

Многие из представленных изделий связаны с известными личностями XX и XXI века — среди них голливудские звёзды, представители королевских семей и мировые иконы стиля.

История бренда через искусство

Выставка выстроена как путешествие по истории Cartier — от начала XX века до современных дизайнов. Особое внимание уделено развитию фирменного стиля дома, его влиянию на моду, искусство и культуру.

Отдельные залы посвящены знаковым периодам:

эпохе ар-деко,

послевоенным экспериментам,

современным интерпретациям классических мотивов.

Главные акценты экспозиции

Одним из центральных символов выставки стала тема животных, особенно пантеры — узнаваемого мотива Cartier, который стал частью визуального кода бренда.

Также представлены редкие архивные документы, позволяющие увидеть, как создавались ювелирные изделия — от первых набросков до готовых шедевров.

Почему выставка важна

Организаторы подчёркивают, что Cartier — это не только ювелирный дом, но и часть мировой культурной истории. Его изделия отражают изменения в обществе, моде и эстетике на протяжении более чем века.