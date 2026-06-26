В Национальной галерее Виктории в Мельбурне стартовала масштабная выставка Cartier, которая уже называется одной из самых значимых культурных событий года в Австралии. Экспозиция посвящена истории легендарного французского ювелирного дома и объединяет сотни уникальных предметов — от исторических украшений до редких архивных материалов и дизайнерских эскизов.
Что можно увидеть на выставке
Посетителям представлено почти 400 экспонатов, среди которых:
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тиары и короны,
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драгоценные ожерелья и броши,
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культовые часы Cartier,
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редкие исторические украшения из частных и музейных коллекций.
Многие из представленных изделий связаны с известными личностями XX и XXI века — среди них голливудские звёзды, представители королевских семей и мировые иконы стиля.
История бренда через искусство
Выставка выстроена как путешествие по истории Cartier — от начала XX века до современных дизайнов. Особое внимание уделено развитию фирменного стиля дома, его влиянию на моду, искусство и культуру.
Отдельные залы посвящены знаковым периодам:
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эпохе ар-деко,
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послевоенным экспериментам,
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современным интерпретациям классических мотивов.
Главные акценты экспозиции
Одним из центральных символов выставки стала тема животных, особенно пантеры — узнаваемого мотива Cartier, который стал частью визуального кода бренда.
Также представлены редкие архивные документы, позволяющие увидеть, как создавались ювелирные изделия — от первых набросков до готовых шедевров.
Почему выставка важна
Организаторы подчёркивают, что Cartier — это не только ювелирный дом, но и часть мировой культурной истории. Его изделия отражают изменения в обществе, моде и эстетике на протяжении более чем века.
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