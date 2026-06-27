Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в этом году пройдёт с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». Организаторы фестиваля с радостью сообщают, что в программе субботы, 25 июля, впервые примет участие один из самых ярких голосов современной поп-музыки - Monetochka.

Артистка, чьё настоящее имя Елизавета Гирдымова, стала символом смелости и художественной свободы. Её творчество отличают литературно точные тексты, изысканная сценическая эстетика, элегантная ирония и способность преодолевать географические и языковые границы. С февраля 2022 года, когда артистка незамедлительно покинула Россию и открыто выступила против войны на Украине, её голос обрёл новое - политическое и гуманистическое - измерение. Совместно с рэпером Noize MC в рамках благотворительных туров Monetochka помогла собрать более 400 000 евро в поддержку украинских беженцев.

Выступление этого года в «Дзинтари» станет особенным: Monetochka выйдет на сцену вместе с оркестром фестиваля Лаймы Вайкуле. Этот формат придаст наиболее известным композициям артистки новое звуковое пространство и эмоциональную глубину, создавая уникальный опыт, возможный лишь в живом исполнении.

«Участие Monetochka - это органичное продолжение ценностей фестиваля: давать сцену артистам, в чьих голосах соединяются художественная сила и человеческая честность», - отмечает Лайма Вайкуле.

С момента дебюта в 2015 году Laima Rendezvous Jūrmala превратился в значимую точку культурного притяжения, где традиции разных стран и музыкальные жанры сходятся в едином художественном пространстве. Фестиваль стал одним из наиболее ожидаемых событий лета, неизменно верным живому звуку и способным рождать на сцене «Дзинтари» неожиданные дуэты и уникальные программы, невозможные ни в каком другом контексте. Именно этот профессиональный масштаб и неизменное качество сделали фестиваль заметным явлением в музыкальной жизни региона.