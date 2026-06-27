Премьера нового сезона фэнтези-сериала House of the Dragon стартовала с неожиданно высокими показателями и уже считается одной из самых успешных в истории проекта.

По данным индустриальных источников, запуск третьего сезона вызвал сильный интерес у зрителей по всему миру, а первые эпизоды собрали рекордное количество просмотров на стриминговых платформах. Критики отмечают, что новый сезон сразу задаёт высокий темп и делает ставку на масштабные события.

Почему премьера оказалась такой громкой

Основной причиной успеха называют переход к ключевому этапу истории — полномасштабной гражданской войне Таргариенов, известной как Танец драконов. Сюжет больше не «разгоняется», а сразу погружает зрителя в активную фазу конфликта.

Особое внимание привлекли масштабные сцены с участием драконов и крупные морские и воздушные сражения, которые стали одними из самых дорогих и технически сложных в истории сериала.

О чём новый сезон

Третий сезон продолжает события предыдущих частей и развивает историю борьбы за Железный трон. Противостояние двух ветвей дома Таргариенов и их союзников перерастает в открытую войну, где политические решения напрямую влияют на судьбу всего Вестероса.

В центре сюжета остаются ключевые персонажи: Рейнира Таргариен, Алисента Хайтауэр и Деймон Таргариен, чьи действия определяют ход войны.

Реакция зрителей и критиков

Первые отзывы отмечают более динамичное развитие событий по сравнению со вторым сезоном. Многие критики подчеркивают, что сериал стал более «боевым» и менее медленным в подаче истории.

При этом сохраняется баланс между масштабными битвами и личной драмой персонажей — именно это, по мнению рецензентов, и делает новый сезон особенно сильным.