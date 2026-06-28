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Laima Rendezvous Jūrmala 2026 - билеты уже в продаже! 0 12

Культура &
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Laima Rendezvous Jūrmala 2026 - билеты уже в продаже!

Организаторы фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala объявили о начале продажи билетов на фестиваль 2026 года, который пройдёт с 24 по 26 июля в концертном зале Dzintari в Юрмале.

Laima Rendezvous Jūrmala это больше, чем фестиваль. Это встреча с музыкой, стилем и искренними эмоциями в сердце лета. С 2015 года Лайма Вайкуле вместе со своей командой превращает сцену концертного зала Dzintari в пространство, где рождается магия: каждый вечер становится событием, а каждая встреча историей, которую невозможно забыть.

За годы существования на фестивальной сцене выступили более 150 артистов из 25 стран. Здесь звучали голоса Роберта Дави, Таниты Тикарам, Нино Катамадзе, Марио Бионди, Тамары Гвердцители, Хиблы Герзмавы, Би-2, Семёна Слепакова, Максима Галкина и многих других мировых звёзд. Важную роль играют и латвийские исполнители - от Интарса Бусулиса, Яниса Стибелиса, Марии Наумовой до Citi Zēni, Dināra Rudāne, Аия Андреева, Markus Riva и другие. Эти уникальные сочетания артистов превращают каждый вечер в неповторимый праздник, где рождаются премьеры, дуэты и импровизации, которые невозможно повторить.

В 2026 году фестиваль пройдёт с 24 по 26 июля.

• 24 июля - торжественное открытие: мощное, яркое, с живым оркестром и атмосферой, которую невозможно подделать.

• 25 июля - особый вечер: бенефис Лаймы Вайкуле и её друзей. Организаторы уверяют, что зрителей ждут сюрпризы, неожиданные гости и незабываемые эмоции.

• 26 июля - традиционный гала-концерт финал трёхдневного праздника музыки с самыми долгожданными артистами и уникальными номерами.

Лайма Вайкуле о фестивале 2026 года: «Я счастлива вновь пригласить друзей и зрителей в Юрмалу. Субботний вечер 2026 года станет моим бенефисом, где на сцену выйдут и мои давние соратники, и новые, яркие артисты. Мы готовим множество сюрпризов, и я уверена, что это будет концерт, который подарит незабываемые впечатления. Тем, кто приобретёт билеты заранее, достанутся не только лучшие места в зале, но и специальные условия».

Фестиваль завершится традиционным финалом - общей песней, аплодисментами стоя и словами Лаймы: «До следующего лета!»

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#фестиваль #Юрмала #артисты #культура #музыка #билеты #эмоции #Лайма Вайкуле
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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