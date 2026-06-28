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В лондонской галерее Тейт открылась выставка, посвященная творчеству Фриды Кало 0 35

Культура &
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В лондонской галерее Тейт открылась выставка, посвященная творчеству Фриды Кало

Лондонская галерея Тейт открыла выставку Frida: The Making of an Icon. Главная цель — восстановить баланс между популярностью личности Фриды Кало и ее работами. В рамках экспозиции покажут произведения как Кало, так и ее современников и художников последующих поколений, среди которых Кики Смит, Джуди Чикаго и Ана Мендьета. Об этом пишет Wallpaper.

За свою жизнь Кало создала около 150 картин, треть из которых составляют автопортреты. На выставке представлено более 30 таких работ, позволяющих проследить, как менялось, разрушалось и заново формировалось ее представление о себе на фоне многочисленных проблем со здоровьем. Зритель увидит Фриду уверенной в своей мексиканской идентичности, открыто говорящей о жизни женщины с инвалидностью, социальной справедливости и других сложных темах.

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#выставка #искусство #культура #Лондон
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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