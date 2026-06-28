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Во Франции впервые исполнили найденную нотную рукопись Моцарта: редкое открытие спустя более 200 лет 0 60

Культура &
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во Франции впервые исполнили найденную нотную рукопись Моцарта

Во Франции состоялась мировая премьера недавно обнаруженной рукописи, связанной с Вольфгангом Амадеем Моцартом. Музыковеды называют находку одним из самых значимых архивных открытий последних десятилетий, поскольку она проливает свет на парижский период жизни композитора и его педагогическую деятельность.

Как была найдена рукопись

Документ обнаружили случайно в феврале 2026 года в музыкальном отделе библиотеки, где разбирали ранее не каталогизированные материалы конца XVIII века. Среди анонимных нотных записей хранитель архива Франсуа-Пьер Гой обратил внимание на тетрадь с характерным почерком и оформлением музыкальных знаков.

Позднее международные эксперты и институт Моцартеум в Зальцбурге подтвердили подлинность рукописи. Анализ бумаги и водяных знаков показал, что документ действительно относится к эпохе Моцарта.

Что содержится в манускрипте

Рукопись датируется 1778 годом — временем, когда 22-летний Моцарт жил в Париже и давал частные уроки. В тетради содержатся:

  • учебные упражнения по композиции,

  • заметки и правки, сделанные рукой композитора,

  • материалы, связанные с его ученицей — арфисткой Мари-Луизой-Филиппиной де Бонньер де Гин.

Документ показывает процесс обучения: Моцарт не только объяснял теорию, но и пытался развивать творческое мышление ученицы, с которой, судя по записям, у него возникали профессиональные споры.

Семь неизвестных пьес

Главной сенсацией стали семь коротких произведений для флейты и арфы, предположительно написанных Моцартом для домашнего музицирования семьи де Гин. Одна из пьес осталась незавершённой.

Судьба рукописи оказалась связана с событиями Французской революции: архивы семьи были конфискованы, а позже попали в национальную библиотеку, где и хранились более двух веков.

Мировая премьера

21 июня 2026 года в рамках фестиваля Fête de la Musique в Париже состоялось первое публичное исполнение восстановленных произведений. Солисты Филармонического оркестра Радио Франции представили около 20 минут музыки, воссозданной по рукописи.

Премьера стала не только культурным событием, но и важным шагом для исследователей творчества Моцарта, открыв новые детали его работы как педагога и композитора.

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#история #Франция #образование #искусство #культура #музыка #архив
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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