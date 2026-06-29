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Лондонские торги Sotheby’s побили европейский рекорд 0 45

Культура &
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лондонские торги Sotheby’s побили европейский рекорд

Фрагмент картины Амедео Модильяни «Обнаженная с ожерельем»

Вечерние торги Sotheby’s в Лондоне принесли £393,4 млн ($520,7 млн) — это самый высокий результат за один вечер в истории европейских аукционов.

Ключевым событием стала продажа собрания миллиардера Джо Льюиса, в которую вошли 24 работы модернистов, включая Пикассо, Моне и Фрэнсиса Бэкона. Она принесла £296 млн ($390 млн) и установила рекорд для торгов одной коллекции в Лондоне. Более 70% работ из нее проданы выше верхней границы эстимейта.

Топ-лотом стала картина Амедео Модильяни «Обнаженная с ожерельем» (Nu assis au collier, 1917–1918), купленная за £48,2 млн ($63,5 млн).

Еще одна работа Модильяни, «Мужчина с трубкой (Нотариус из Ниццы)» (Homme à la pipe (Le Notaire de Nice), 1918–1919), была продана за £23,3 млн ($30,7 млн).

Не последнюю роль в крупных сделках сыграли азиатские коллекционеры, которые приобрели более трети выставленных работ.

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#культура #аукцион #Лондон
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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