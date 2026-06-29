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«Пеппи Длинныйчулок» станет мультсериалом 0 29

Культура &
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Пеппи Длинныйчулок» станет мультсериалом

Компании StudioCanal, Heyday Films и Astrid Lindgren Company запускают в производство новый анимационный сериал по мотивам книг о Пеппи Длинныйчулок. Проект станет современной интерпретацией классических произведений шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Производство стартует уже в октябре. Первый сезон будет состоять из 52 эпизодов продолжительностью по 11 минут. Создатели обещают сохранить дух оригинальных историй, но адаптировать приключения рыжеволосой героини для нового поколения зрителей и современных платформ.

Книги о Пеппи Длинныйчулок впервые были опубликованы в 1945 году и с тех пор переведены на десятки языков, а общий тираж превысил 65 миллионов экземпляров. Истории о самой сильной девочке в мире неоднократно экранизировались для кино и телевидения, однако новый сериал станет первой крупной международной адаптацией персонажа за последние годы.

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#книги #культура #сериал #анимация
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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