Производство стартует уже в октябре. Первый сезон будет состоять из 52 эпизодов продолжительностью по 11 минут. Создатели обещают сохранить дух оригинальных историй, но адаптировать приключения рыжеволосой героини для нового поколения зрителей и современных платформ.

Книги о Пеппи Длинныйчулок впервые были опубликованы в 1945 году и с тех пор переведены на десятки языков, а общий тираж превысил 65 миллионов экземпляров. Истории о самой сильной девочке в мире неоднократно экранизировались для кино и телевидения, однако новый сериал станет первой крупной международной адаптацией персонажа за последние годы.