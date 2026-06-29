Компании StudioCanal, Heyday Films и Astrid Lindgren Company запускают в производство новый анимационный сериал по мотивам книг о Пеппи Длинныйчулок. Проект станет современной интерпретацией классических произведений шведской писательницы Астрид Линдгрен.
Производство стартует уже в октябре. Первый сезон будет состоять из 52 эпизодов продолжительностью по 11 минут. Создатели обещают сохранить дух оригинальных историй, но адаптировать приключения рыжеволосой героини для нового поколения зрителей и современных платформ.
Книги о Пеппи Длинныйчулок впервые были опубликованы в 1945 году и с тех пор переведены на десятки языков, а общий тираж превысил 65 миллионов экземпляров. Истории о самой сильной девочке в мире неоднократно экранизировались для кино и телевидения, однако новый сериал станет первой крупной международной адаптацией персонажа за последние годы.
Оставить комментарий