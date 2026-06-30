На экраны выхошла драма «Кутюр» французского режиссера Алис Винокур, в которой главную роль исполнила Анджелина Джоли. Картина переносит зрителей в Париж во время Недели высокой моды, однако вместо привычного блеска подиумов показывает скрытую сторону индустрии — напряженный труд, личные переживания и цену красоты.

Джоли играет американского режиссера Максин Уокер, приехавшую во Францию, чтобы снять фильм для престижного модного дома. Рабочая поездка совпадает с непростым периодом в ее жизни: героиня переживает развод, пытается наладить отношения с дочерью и узнает о тяжелом диагнозе — раке груди. На фоне подготовки модного показа ей приходится переосмысливать собственную жизнь.

Одной из главных особенностей фильма стало беспрецедентное сотрудничество с Chanel. «Кутюр» стал первой художественной картиной, получившей возможность вести съемки в ателье высокой моды легендарного французского дома. Благодаря этому зрители увидят не только показы, но и кропотливую работу швей, закройщиков, визажистов и других мастеров, создающих коллекции вручную.

Режиссер Алис Винокур готовилась к проекту более года. Она посещала недели моды, наблюдала за работой дизайнеров и сотрудников ателье, общалась с представителями индустрии, чтобы максимально достоверно показать мир высокой моды без привычного глянца.

После премьеры на кинофестивале в Торонто мнения критиков разделились. Одни отметили сильную актерскую работу Анджелины Джоли и редкую возможность заглянуть за кулисы мира haute couture, другие посчитали, что фильм пытается вместить слишком много сюжетных линий одновременно.

Тем не менее «Кутюр» наверняка заинтересует поклонников Джоли, ценителей авторского кино и тех, кому любопытно увидеть Парижскую неделю моды не как праздник роскоши, а как место, где за идеальными образами скрываются человеческие истории, переживания и ежедневный тяжелый труд.