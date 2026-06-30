3 июля состоится релиз нового студийного альбома Мадонны Confessions II . Это первая пластинка певицы за семь лет и своеобразное продолжение культового Confessions on a Dance Floor , вышедшего в 2005 году. Однако на этот раз артистка обещает не только танцевальные ритмы, но и очень личную историю.

Накануне выхода альбома Мадонна дала большое интервью журналу Interview, в котором рассказала, что вдохновило ее вновь обратиться к музыке. По словам певицы, несколько последних лет были посвящены работе над фильмом о собственной жизни, однако проект так и не был реализован. Позже обсуждалась идея сериала, но и она не получила быстрого развития.

После этого исполнительница решила вернуться в студию и вновь начала сотрудничать с британским продюсером Стюартом Прайсом, вместе с которым когда-то записала Confessions on a Dance Floor. По словам Мадонны, сегодня, когда мир переживает непростые времена, людям особенно необходимы музыка и танцы.

При этом новый альбом оказался гораздо глубже обычной танцевальной пластинки. Во время работы над ним певица пережила тяжелые личные утраты — смерть мачехи и брата Кристофера. Эти события, как признается артистка, нашли отражение в настроении будущего релиза.

Особое место в альбоме занимает совместная композиция с дочерью Лурдес. Идея записать песню принадлежала именно ей. Для матери и дочери работа над треком стала возможностью откровенно поговорить друг с другом и переосмыслить непростые моменты в отношениях.

Одной из самых символичных композиций станет Danceteria — песня, посвященная легендарному нью-йоркскому клубу, где в начале 1980-х начиналась карьера будущей поп-звезды. Именно там Мадонна делала первые шаги в музыкальной индустрии, пытаясь заинтересовать диджеев своими демозаписями.

За более чем четыре десятилетия на сцене певица неоднократно меняла творческое направление. После успеха Like a Virgin последовали провокационные Like a Prayer, Erotica и проект Sex, затем более философские Ray of Light и Evita, а позже — возвращение к танцевальной музыке с Confessions on a Dance Floor. Каждый новый этап сопровождался сменой образа и музыкального звучания.

В интервью Мадонна также призналась, что возраст заставил ее изменить отношение к физическим нагрузкам. Из-за проблем с коленом она отказалась от части интенсивных тренировок, заменив их велосипедными прогулками и менее травмоопасными упражнениями.

По словам артистки, Confessions II — это не просто новый музыкальный проект, а попытка осмыслить собственную жизнь, пережитые утраты, семейные отношения и право начать новую главу. Именно поэтому название альбома отсылает не только к знаменитой пластинке 2005 года, но и к самой идее исповеди — честного разговора о прошлом, настоящем и будущем.