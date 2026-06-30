Музеи Ватикана приступили к реставрации Лоджий Рафаэля — фрескового цикла эпохи Возрождения в Апостольском дворце. Около четырехсот лет лоджии были открыты дождю, снегу, солнцу и влаге, а их остекление в XIX веке создало вредный для фресок микроклимат. Поэтому было принято решение провести масштабную реставрацию: в течение пяти лет над расчисткой фресок длиной 65 метров будут работать более двадцати специалистов.

Они установят во дворце новые окна, укрепят красочный слой, расчистят фрески волоконными лазерами и тонируют недостающие фрагменты.Реставрация стоимостью $5,5 млн пройдет благодаря гранту «Наследие Рафаэля: Ватикан и за его пределами» (Legacy of Raphael: The Vatican and Beyond) от проекта Всемирного фонда памятников, который, в свою очередь, финансируется за счет пожертвования в $14,3 млн от Фонда Стивена Шварцмана.

Лоджии со сценами из Ветхого и Нового Заветов были созданы Рафаэлем в 1517–1519 годах по заказу папы Льва X. Мастер не успел закончить фрески, занимающие тринадцать пролетов на втором этаже дворца Ватикана, и их дописали его ученики. В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге тоже есть Лоджии Рафаэля: с 1778 по 1782 год их копии были созданы под руководством австрийского живописца Христофа Унтербергера по заказу Екатерины II.