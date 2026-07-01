Из-за аномальной жары, пришедшей в Европу в конце июня, Эйфелева башня увеличилась в ширину и в высоту: она построена из пудлингового железа, которое расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении.

Во времена строительства башни процесс пудлингования (когда из чугуна выжигали углерод) был основным способом изготовления железа, устойчивого к коррозии.Кроме того, на башню влияет движение солнца. Светило поочередно нагревает восточную, южную и западную стороны, из-за чего они расширяются. В результате верхушка башни, повторяя ход солнца, за день описывает небольшой круг диаметром около десяти сантиметров и к ночи возвращается на место.

Но ни это движение, ни рост башни, связанный с жарой, незаметны невооруженным глазом: трудно уловить перемены в несколько сантиметров при высоте сооружения 330 метров.В долгосрочной перспективе постоянные расширения и сужения могут «утомить» металл. «Если согнуть железную проволоку один раз, ничего не случится. Но если согнуть ее сто раз, она в конце концов сломается», — объяснил опасность климатических изменений инженер, архитектор и историк Бертран Лемуан.

По его словам, срок службы пудлингового железа составляет 800–1000 лет, и со временем отдельные детали придется заменять.

Напомним, что из-за аномальной жары Эйфелева башня и Лувр приняли решение закрываться раньше обычного.