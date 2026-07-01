Столица Перу признана лучшим направлением для любителей гастрономических путешествий. Такой вывод сделали составители ежегодного рейтинга журнала Time Out , который оценил города по качеству кухни, разнообразию заведений и доступности еды.

При составлении списка организаторы опросили более 24 тысяч жителей 150 крупнейших городов мира. Затем результаты проанализировали ресторанные критики и эксперты, учитывая не только вкус и оригинальность блюд, но и то, насколько посещение местных ресторанов доступно по цене.

Первое место в рейтинге заняла Лима. Перуанская столица давно считается одним из главных кулинарных центров Латинской Америки, а теперь получила и мировое признание. Особой популярностью здесь пользуются блюда из свежих морепродуктов, прежде всего знаменитое севиче и традиционная кауса. Кроме того, большинство опрошенных отметили, что по сравнению с другими городами рейтинга рестораны в Лиме остаются весьма доступными.

На втором месте вновь оказался Бангкок, который уже не первый год удерживает репутацию мировой столицы уличной еды. Путешественники ценят тайскую столицу за огромное разнообразие вкусов и возможность попробовать культовые местные блюда по очень демократичным ценам.

Тройку лидеров замкнул Мехико. Авторы рейтинга отметили удачное сочетание высокой авторской кухни, традиционных рынков и знаменитых тако аль пастор, ради которых туристы специально приезжают в отдельные районы города.

Эксперты отмечают, что гастрономический туризм продолжает стремительно развиваться, а путешественники все чаще выбирают направление не только по достопримечательностям, но и по тому, насколько яркие и самобытные кулинарные впечатления оно может предложить.