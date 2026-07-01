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Лима возглавила рейтинг лучших гастрономических городов мира 0 100

Культура &
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лима возглавила рейтинг лучших гастрономических городов мира

Столица Перу признана лучшим направлением для любителей гастрономических путешествий. Такой вывод сделали составители ежегодного рейтинга журнала Time Out, который оценил города по качеству кухни, разнообразию заведений и доступности еды.

При составлении списка организаторы опросили более 24 тысяч жителей 150 крупнейших городов мира. Затем результаты проанализировали ресторанные критики и эксперты, учитывая не только вкус и оригинальность блюд, но и то, насколько посещение местных ресторанов доступно по цене.

Первое место в рейтинге заняла Лима. Перуанская столица давно считается одним из главных кулинарных центров Латинской Америки, а теперь получила и мировое признание. Особой популярностью здесь пользуются блюда из свежих морепродуктов, прежде всего знаменитое севиче и традиционная кауса. Кроме того, большинство опрошенных отметили, что по сравнению с другими городами рейтинга рестораны в Лиме остаются весьма доступными.

На втором месте вновь оказался Бангкок, который уже не первый год удерживает репутацию мировой столицы уличной еды. Путешественники ценят тайскую столицу за огромное разнообразие вкусов и возможность попробовать культовые местные блюда по очень демократичным ценам.

Тройку лидеров замкнул Мехико. Авторы рейтинга отметили удачное сочетание высокой авторской кухни, традиционных рынков и знаменитых тако аль пастор, ради которых туристы специально приезжают в отдельные районы города.

Эксперты отмечают, что гастрономический туризм продолжает стремительно развиваться, а путешественники все чаще выбирают направление не только по достопримечательностям, но и по тому, насколько яркие и самобытные кулинарные впечатления оно может предложить.

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#культура #рестораны #рейтинг #кулинария #кухня
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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