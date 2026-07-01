Испанский сериал «Оазис» (Oasis) стремительно набирает популярность на Netflix. Авторы объединили психологическую драму, детектив с ограниченным кругом подозреваемых и историю о мире очень богатых людей, где за идеальными улыбками скрываются опасные тайны. Проект уже сравнивают с такими хитами, как «Элита», «Кто убил Сару?» и «Достать ножи».

О чем сериал

Действие разворачивается на закрытом элитном экокурорте, куда приезжают отдыхать влиятельные политики, известные бизнесмены и знаменитости. Беззаботный отдых заканчивается неожиданной трагедией: один из гостей бесследно исчезает.

Полиция блокирует территорию комплекса и начинает расследование. Под подозрение попадают абсолютно все — от персонала до состоятельных отдыхающих. По мере расследования становится ясно, что почти каждый скрывает неудобные факты своего прошлого, а мотив для преступления может быть у любого.

Кто сыграл главные роли

Премьера «Оазиса» состоялась на Netflix 19 июня 2026 года. Сериал, созданный студией Bambú Producciones, включает восемь эпизодов продолжительностью около 45–50 минут каждый.

Главные роли исполнили:

Ана Гарсес;

Томи Агилера;

Виктория Канч.

Особенность проекта заключается в том, что каждая новая серия раскрывает историю одного из персонажей, постепенно складывая общую картину событий и приближая зрителя к разгадке преступления.

Стоит ли смотреть

«Оазис» делает ставку не только на интригу, но и на психологию героев. Роскошные виллы, живописные пейзажи и атмосфера безмятежного отдыха постепенно превращаются в декорации для истории о лжи, предательстве и тщательно скрываемых секретах.

Создатели обещают, что финал окажется непредсказуемым и заставит по-новому взглянуть на события предыдущих серий. Именно поэтому сериал уже успел привлечь внимание поклонников напряженных детективов и психологических триллеров.