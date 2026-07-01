До 1 ноября в главном здании Латвийского национального художественного музея будет проходить выставка «Современные рисунки: дары и пожертвования Флоренс и Даниэля Герлен Центру Помпиду». Проект стал результатом сотрудничества музея с парижским Центром Помпиду и знакомит посетителей с одной из самых значимых частных коллекций современного искусства.

Экспозиция составлена из работ, которые известные французские коллекционеры и меценаты Флоренс и Даниэль Герлен передали Центру Помпиду на протяжении последних двух десятилетий. Для выставки в Риге из собрания, насчитывающего почти 1200 произведений, отобрали 98 рисунков, созданных 43 художниками из разных стран в период с 1970-х по 2019 год.

Посетители смогут увидеть произведения таких признанных мастеров современного искусства, как Тони Крэгг, Марлен Дюма, Роберт Лонго, Джузеппе Пеноне, Ричард Принс, Герхард Рихтер и Кики Смит. Кроме того, в экспозицию вошли работы французских авторов, многие из которых впервые представлены латвийской публике.

Выставка демонстрирует, насколько разнообразным может быть современный рисунок. Одни произведения построены на эмоциональном восприятии, другие отличаются строгой логикой и аналитическим подходом. Художники работают с карандашом, графитом, тушью, гуашью, акварелью и другими материалами, создавая как лаконичные наброски, так и сложные, детально проработанные композиции.

...Экспозиция дает редкую возможность познакомиться с произведениями из знаменитой коллекции Центра Помпиду, многие из которых впервые показывают в Латвии. Для ценителей современного искусства это один из самых заметных выставочных проектов нынешнего года.