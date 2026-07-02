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Археологи нашли древний комплекс рядом со Стоунхенджем: он может оказаться его предшественником 0 28

Культура &
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Археологи нашли древний комплекс рядом со Стоунхенджем

Международная группа археологов сообщила об обнаружении на Солсберийской равнине крупного неолитического памятника, который уже неофициально называют «прото-Стоунхенджем». Находка расположена всего в нескольких километрах от знаменитого каменного комплекса и, по мнению исследователей, способна изменить представления о происхождении одного из самых известных памятников древности.

Предварительные исследования показали, что сооружение было создано около пяти тысяч лет назад и первоначально представляло собой не каменный круг, а масштабный комплекс из деревянных конструкций. Его окружали несколько земляных валов и рвов, образующих сложную систему, характерную для культовых объектов эпохи раннего неолита.

Во время георадарного обследования и пробных раскопок специалисты обнаружили следы массивных деревянных столбов, которые, предположительно, были частью ритуального сооружения. По мнению ученых, комплекс мог выполнять одновременно религиозные и астрономические функции задолго до появления классического Стоунхенджа с его гигантскими каменными блоками.

Исследователи считают, что открытие свидетельствует о высоком уровне инженерных знаний древних общин. Вероятно, строители хорошо ориентировались в движении небесных светил и использовали эти знания при создании священного пространства.

В настоящее время на месте находки продолжаются масштабные исследования. В работе участвуют специалисты по радиоуглеродному датированию, палеоэкологии и другим научным направлениям, которые рассчитывают определить точный возраст комплекса и восстановить особенности жизни людей, населявших этот регион в эпоху неолита.

Британские власти уже начали процедуру предоставления территории особого охранного статуса. Ученые надеются, что дальнейшие раскопки помогут лучше понять устройство древнего общества и подтвердят, что Стоунхендж был частью гораздо более крупного культового и ритуального ландшафта, формировавшегося на протяжении многих столетий.

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#история #археология #религия #культура #астрономия #исследования
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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