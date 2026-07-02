Спустя более четверти века после выхода культовой комедии «Гринч - похититель Рождества» студия Universal приступила к работе над ее продолжением. По данным зарубежных СМИ, Джим Керри ведет переговоры о возвращении к роли зеленого ворчуна, сделавшей его одним из самых ярких рождественских киноперсонажей.

Над новым фильмом вновь работают создатели оригинальной картины. Режиссерское кресло займет Рон Ховард, а продюсером выступит Брайан Грейзер. Сценарий пишут Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мандел.

Подробности сюжета пока не раскрываются. При этом в 2023 году компания Dr. Seuss Enterprises выпустила книгу-продолжение «How the Grinch Lost Christmas!», однако неизвестно, станет ли она основой для новой экранизации.

Еще несколько лет назад Керри признавался, что готов вернуться к образу Гринча при одном условии — если современные технологии позволят отказаться от многочасового и крайне изнурительного грима. Не исключено, что в новом фильме для создания персонажа будут использовать технологию захвата движения (motion capture), сохранив фирменную мимику и пластику актера.

Оригинальная картина, вышедшая в 2000 году, стала мировым кассовым хитом, собрав более 345 миллионов долларов и превратившись в одну из самых популярных рождественских комедий. Именно поэтому новость о сиквеле уже вызвала большой интерес у поклонников классического фильма.