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The Rolling Stones представили две новые песни: в записи одной из них принял участие Роберт Смит 0 66

Культура &
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: The Rolling Stones представили две новые песни

Легендарная группа The Rolling Stones выпустила сразу две новые композиции — Jealous Lover и Divine Intervention. Последняя записана при участии лидера группы The Cure Роберта Смита и уже привлекла особое внимание поклонников. Оба трека войдут в новый студийный альбом Foreign Tongues, релиз которого запланирован на 10 июля.

Песня Jealous Lover выдержана в духе классического рок-н-ролла с элементами соула и диско, а Divine Intervention отличается более мрачным и атмосферным звучанием. Помимо Роберта Смита, в записи участвовали клавишник Стив Уинвуд, саксофонист Джеймс Кинг, трубач Рон Блейк и продюсер Эндрю Уотт.

Во время презентации альбома в Нью-Йорке Мик Джаггер рассказал, что сотрудничество со Смитом возникло совершенно неожиданно. По словам музыканта, он встретил фронтмена The Cure в студии и предложил ему присоединиться к записи, чем тот с удовольствием воспользовался.

Новый альбом Foreign Tongues станет 25-й студийной работой The Rolling Stones. На пластинке также появятся Пол Маккартни, Чед Смит и Стив Уинвуд, а одной из главных особенностей релиза станет композиция с последней студийной записью барабанщика Чарли Уоттса, ушедшего из жизни в 2021 году.

Одновременно с премьерой Jealous Lover музыканты представили клип с участием Ани Тейлор-Джой и Чарльза Мелтона, сыгравших пару, переживающую непростой период отношений. В финале ролика поклонников ждет небольшой фрагмент еще одной ранее не опубликованной композиции группы.

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#культура #музыка
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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