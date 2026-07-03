Выдающийся режиссер Адольф Шапиро лишен номинаций на главную театральную премию Латвии - «Ночи лицедеев». Во всем виноват его творческий вечер в Москве!

Ты помнишь как все начиналось

Адольф Яковлевич личность уникальная, и в данном случае уникальна и сложившаяся неординарная ситуация. Говорят, что «дважды в одну и ту же воронку бомба не попадает», но тут - попала!

Ведь все мы помним, как в 1992-м рижский ТЮЗ, руководимый Шапиро, был закрыт. Не будем вспоминать, кто виноват и оставим в покое Раймонда Паулса, подписавшего в бытность министром культуры Латвийской Республики приказ о закрытии труппы. Там был целый комплекс проблем, приведший к исчезновению легендарного театра, связанный, между прочим, и с позицией самого режиссера, отказавшегося в последний момент от аттестации в Минкульте, которую проходили тогда все руководители латвийских театров. Ну, Маэстро и не сдержался, это было последней каплей.

А сам Адольф Яковлевич убыл в Первопрестольную, в коей он к тому времени уже одной ногой давно был. Ставил в ведущих театрах Москвы – в Вахтанговском, в МХТ имени Чехова.

Причем, ставил с великими – Юлией Борисовой, Василием Лановым, Иннокентием Смоктуновским, Олегом Табаковым, Натальей Теняковой… Какие имена! В ту пору это было даже почетно - обосноваться в театральной Мекке того мирного времени, убыв из провинциальной (опять же в ту пору) Риги. Шапиро явно мечтал усидеть в двух креслах, но... не удалось.

Стал гражданином России, получил квартиру (рижскую на Кришьяна Валдемара продал) – в общем, обосновался прочно. В латвийскую столицу приезжал редко – например, на похороны коллег. Или на гастроли.

Упрямо отказывался от латвийских предложений, хотя, по его словам (и это правда!), таковые поступали буквально изо всех рижских театров, в т.ч. от Оперы.

Возвращение блудного режиссера

Но прошли десятилетия и в 2015-м году действительно случилось чудо великое – Адольф Яковлевич впервые зашел в здание родного театра, где теперь обретается Новый Рижский театр (НРТ). Показывали постановку Алвиса Херманиса «Бродский/Барышников» с гениальным Михаилом Барышниковым в единственной и главной роли. Шапиро вручили орден Командора трех звезд.

А в прошлом году свершилось и вовсе триумфальное возвращение живого 86-летнего классика – Херманису удалось уговорить мэтра на постановку в НРТ. И в феврале этого года состоялась премьера «Дон Кихота». Истинный успех!

В июне сего года мэтр абсолютно заслуженно был выдвинут Союзом театральных деятелей Латвии на соискание главной театральной премии страны в двух категориях – «Режиссер года» и «Спектакль большой формы года».

Отверженный

Но через два дня после решения жюри «Ночи лицедеев» вдруг изменило свое решение, огорошив театральную публику сообщением, что «в связи с визитом режиссера Адольфа Шапиро в Москву, в Московский Художественный театр имени А. П. Чехова, из списка номинантов «Ночи лицедеев» исключены Адольф Шапиро в категории «Режиссер года» и спектакль «Дон Кихот» в категории «Спектакль большой формы года».

Жюри особенно подчеркнуло, что, пока Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину, оно (жюри) считает невозможным публичное признание заслуг деятелей искусства, которые участвуют в официальных мероприятиях в России. Хотя о том, что злосчастный вечер (кстати, действительно творческий, ни в коем случае не политический!) в МХТ имени Чехова состоится, были сообщения еще задолго до того, как рижское жюри выдвинуло классика в номинации.

Что же случилось? Может, специальные службы вдруг очнулись и доложили, что режиссер прибыл в московский театр? В тот самый театр, в котором Шапиро вообще-то работает уже десятилетия, да и вообще живет, так уж исторически сложилось, в столице бескрайней России. Или все же Минкульт Латвии, в который вернулся (пока что на три месяца до выборов) представитель Национального объединения Наурис Пунтулис, поспособствовал вторичному взрыву «в воронке имени Шапиро?» Все может быть.

Реакция

Надо сказать, что на неоднозначное решение жюри местного театрального жюри с возмущением отозвались многие представители именно что латышской интеллигенции. В частности, после публичного заявления жюри «Ночи лицедеев» от своих номинаций отказались актер Гундар Аболиньш и сценограф Мартиньш Вилкарсис, оформлявший «Дон Кихот».

«Правлению LTDS (Союзу работников театра) и жюри «Ночи лицедеев» , – написал господин Аболиньш. – Настоящим сообщаю, что отказываюсь от номинации «Ночи лицедеев – 2026» в категории «Актер года» за работу в спектакле Нового Рижского театра «Дон Кихот». Прошу исключить меня из официального списка номинантов! Считаю, что это решение жюри непрофессионально, малодушно и политически мотивировано. Адольф Шапиро – один из моих учителей в этой профессии, поэтому я остаюсь вместе со своим учителем. Тем самым мы повторили ошибку, которую уже однажды совершили лет тридцать назад!».

Вслед за этим появилось и сообщение от сценографа Вилкарсиса: «Чтобы внести ясность: сегодня я направил жюри «Ночи лицедеев» и правлению LTDS заявление о своем отказе от номинации «Сценограф года» за спектакль «Дон Кихот» Нового Рижского театра в постановке Адольфа Шапиро. Не могу и не собираюсь отделять свою работу ни от спектакля, ни от того, что сделал РЕЖИССЕР».

Латышский же литератор Арвил Колманис и вовсе высказался в социальной сети прямо: «Идиоты. Идиоты».

Комментариев от Шапиро ждать не приходится – он уже столько пережил 30 лет назад, что не привыкать. Хотя его новых приездов в Латвию, где он творил несколько десятилетий, ожидать также не приходится. В конце концов, гражданства Латвии у него нет – он гражданин России, в чем винить его трудно. Но, по некоторым сведениям, имеет также паспорт Израиля, который позволяет ему свободно въезжать в нашу страну.

Из пьесы слов не выкинешь

Резюмируем. Решение жюри о снятии номинаций совпало со временем, когда в Министерство культуры на пост его главы вернулся вышеупомянутый господин Пунтулис. Как известно, он выпустил распоряжение о недопустимости использования в подотчетных учреждениях русского язык. А это театры, музеи, библиотеки и прочее.

Многие вполне справедливо допускают, что все это издержки фактически начавшейся предвыборной кампании. В пятницу господин министр нанес визит в Даугавпилс, где обретается Даугавпилсский театр, в котором тоже ставят пьесы по-русски. Министр встретился с его руководством - Олегом Шапошниковым и Ритой Строде.

«В ходе встречи обсуждались планы театра на будущее, а также изданное министром 25 июня распоряжение, требующее от министерства, подведомственных ему учреждений и обществ капитала не допускать использования русского языка при выполнении служебных функций – в частности, не использовать русский язык в рекламе, на официальных сайтах, в поддерживаемых или реализуемых проектах, а также при организации международных мероприятий», – сообщили в Минкульте.

Там, впрочем, добавили, что министр заверил руководство театра, что драматургический материал спектакля на русском языке следует рассматривать как оригинальное творческое произведение и что установленные распоряжением ограничения на него не распространяются.

После чего культурный министр посетил военную базу Национальных вооруженных сил в Лузнаве Резекнской области, где поучаствовал во внеочередное заседание Кабинета министров. Занавес!