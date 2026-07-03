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Международная Букеровская премия получила новое название в честь основателя Playrix 0 21

Культура &
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Международная Букеровская премия получила новое название

Международная Букеровская премия по литературе официально будет носить название The Bukhman International Booker Prize. Такое решение принято после того, как благотворительный фонд Bukhman Philanthropies, основанный сооснователем игровой компании Playrix Дмитрием Бухманом и его супругой Дарьей, взял на себя обязательство финансировать награду в течение ближайших десяти лет.

Благодаря новому партнерству значительно увеличится и денежное вознаграждение. Призовой фонд премии вырастет с 50 до 100 тысяч фунтов стерлингов, при этом, как и прежде, сумма будет поровну разделена между автором произведения и его переводчиком.

Исполнительный директор Фонда Букеровской премии Габи Вуд отметила, что организация высоко ценит долгосрочную поддержку фонда Bukhman Philanthropies и личный вклад Дарьи Бухман в развитие переводной литературы.

41-летний Дмитрий Бухман вместе с братом Игорем основал компанию Playrix в начале 2000-х годов. Предприниматели начинали бизнес в Вологде, а сегодня штаб-квартира компании находится в Дублине. После 2022 года Playrix прекратила деятельность в России и остается одним из крупнейших мировых разработчиков мобильных игр. По оценке Forbes, состояние Дмитрия Бухмана составляет около 13,6 млрд долларов.

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#благотворительность #награды #бизнес #литература #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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