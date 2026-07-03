Международная Букеровская премия по литературе официально будет носить название The Bukhman International Booker Prize . Такое решение принято после того, как благотворительный фонд Bukhman Philanthropies , основанный сооснователем игровой компании Playrix Дмитрием Бухманом и его супругой Дарьей, взял на себя обязательство финансировать награду в течение ближайших десяти лет.

Благодаря новому партнерству значительно увеличится и денежное вознаграждение. Призовой фонд премии вырастет с 50 до 100 тысяч фунтов стерлингов, при этом, как и прежде, сумма будет поровну разделена между автором произведения и его переводчиком.

Исполнительный директор Фонда Букеровской премии Габи Вуд отметила, что организация высоко ценит долгосрочную поддержку фонда Bukhman Philanthropies и личный вклад Дарьи Бухман в развитие переводной литературы.

41-летний Дмитрий Бухман вместе с братом Игорем основал компанию Playrix в начале 2000-х годов. Предприниматели начинали бизнес в Вологде, а сегодня штаб-квартира компании находится в Дублине. После 2022 года Playrix прекратила деятельность в России и остается одним из крупнейших мировых разработчиков мобильных игр. По оценке Forbes, состояние Дмитрия Бухмана составляет около 13,6 млрд долларов.