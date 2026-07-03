98-летний американец Клаус Кальман требует вернуть ему картину Винсента Ван Гога «Больница Сен-Поль в Сен-Реми-де-Прованс» , которая сегодня находится в собрании парижского музея Орсе и входит в национальную коллекцию Франции. Мужчина утверждает, что полотно принадлежало его деду — немецкому коллекционеру еврейского происхождения Феликсу Кальману, а во времена нацистского режима было незаконно изъято.

По словам истца, он видел картину еще ребенком в конце 1920-х годов на семейной вилле в Берлине. После прихода нацистов к власти произведение искусства, как утверждает Кальман, оказалось в числе похищенных ценностей.

Несмотря на то что Франция недавно упростила процедуру возврата произведений искусства, утраченных в результате нацистских преследований, доказать происхождение именно этой работы пока не удалось. Комиссия по реституции имущества и компенсации жертвам антисемитских грабежей (CIVS) не смогла подтвердить, что картина действительно была конфискована.

Главной проблемой остаются пробелы в истории владения полотном. Специалисты не располагают достоверными сведениями о его местонахождении в период с июня 1932 года по февраль 1934-го. Известно лишь, что в 1934 году работа уже находилась в Париже в галерее известного арт-дилера Поля Розенберга, после чего была передана в Лувр.

Теперь окончательное решение предстоит принять судье и специальному комитету французских чиновников. Очередное заседание по этому делу запланировано на сентябрь.

Картина «Больница Сен-Поль в Сен-Реми-де-Прованс», созданная Ван Гогом в 1889 году, изображает врача Теофиля Пейрона у входа в психиатрическую лечебницу, где художник проходил лечение. В коллекцию музея Орсе произведение поступило в 1973 году и с тех пор считается одной из значимых работ мастера.