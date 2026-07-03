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Открылась фотовыставка «Прогулка по прекрасной Юрмале» 0 102

Культура &
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Открылась фотовыставка «Прогулка по прекрасной Юрмале»

В Юрмалийском культурном центре откылась фотовыставка Каспарса Миглы «Прогулка по прекрасной Юрмале»

Выставка посвящена Юрмале, курортному городу 1920-х — 1940-х годов. «Юрмала всегда была чем-то большим, чем просто приморский город. Это место, где природа, архитектура, отдых и желание людей остановиться на мгновение — вдохнуть сосновый воздух, сходить на пляж, прогуляться по паркам, улицам и дворикам, спрятанным в тени деревянных летних домиков», — подчеркивают создатели выставки.

На фотографиях запечатлены пляжные набережные, бассейны, санатории, вокзалы, кафе, концертные залы, причалы для лодок, парки Кемери, улица Йомас и более тихие уголки среди сосен. «Некоторые из этих мест сохранились, некоторые изменились, но особая атмосфера Юрмалы по-прежнему узнаваема», — признают в культурном центре.

С помощью приложения дополненной реальности «Старая Юрмала» вы можете увидеть, как прошлое встречается с настоящим — историческое изображение становится отправной точкой, с которой можно увидеть, как это же место выглядит сегодня.

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#история #туризм #Юрмала #природа #культура #технологии #архитектура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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