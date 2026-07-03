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«Прогрессивные» хотят призвать к ответу Новый Рижский театр из-за приглашения Шапиро 2 382

Культура &
Дата публикации: 03.07.2026
LETA
Изображение к статье: Рисунок Дон Кихот против ветряной мельницы

Руководитель фракции партии «Прогрессивные» в Сейме Андрис Шуваевс в пятницу направил письмо в Министерство культуры с призывом запросить у Нового Рижского театра (JRT) объяснения по поводу его действий и планов, чтобы в будущем не допустить ситуаций, подобных той, что возникла в связи с деятельностью режиссера Адольфа Шапиро и вызвала широкий общественный резонанс.

Как сообщили агентству LETA в партии, «Прогрессивные» считают, что ситуация вокруг работы Шапиро в театре не соответствует принципам культурной политики Латвии и официальной позиции страны по поддержке Украины.

Партия просит Министерство культуры, как держателя капитальных долей театра, разъяснить, какие меры оно намерено принять для предотвращения подобных ситуаций в будущем, а также оценивало ли ведомство ответственность члена правления JRT Гундеги Палмы.

Сопредседатель партии, бывший министр культуры Агнесе Лаце подчеркнула, что министерство не должно вмешиваться в вопросы творческого содержания постановок.

«Однако обязанность каждого руководителя государственной культурной организации — оценивать возможные риски, в том числе репутационные, особенно в условиях, когда Россия продолжает полномасштабную войну против Украины и пытается вернуться на международную культурную арену», — заявила Лаце.

Как сообщалось ранее, после участия Шапиро в мероприятии в Москве жюри театральной премии «Ночь лицедеев» («Spēlmaņu nakts») исключило режиссера и его спектакль «Дон Кихот», поставленный в Новом Рижском театре, из списка номинантов.

Координатор жюри Ричард Воробьев сообщил агентству LETA, что заседание по определению номинантов состоялось 16 июня, а их список был опубликован 18 июня.

На тот момент жюри не располагало информацией о том, что именно 18 июня в Московском Художественном театре имени Антона Чехова была запланирована и состоялась встреча с режиссером Шапиро.

Жюри премии подчеркнуло, что считает невозможным публично отмечать наградами деятелей искусства, которые участвуют в официальных мероприятиях в России, пока продолжается полномасштабное вторжение в Украину.

Bb.lv писал о том, что в результате было принято решение исключить Шапиро из числа претендентов в номинации «Режиссер года», а спектакль «Дон Кихот» — из номинации «Лучший спектакль большой формы».

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#Украина #Латвия #театр #культура #режиссер #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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