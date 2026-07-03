В июле и августе 2026 года, со вторника по субботу с 11:00 до 18:00, посетителям будет предоставлена возможность проявить свои творческие способности на мастер-классах по росписи плитки и фарфора в Рижском музее фарфора.

В летний сезон – в июле и августе – Рижский музей фарфора приглашает жителей города и гостей принять участие в мастер-классе по росписи плитки и фарфора, чтобы провести время творчески. Белая неглазурованная плитка (15х15 см), глазурованная фарфоровая посуда различных размеров, яркая цветовая палитра и простая техника росписи позволят воплотить в жизнь любую художественную идею – даже без специальной подготовки или предварительных знаний.

Посетители мастер-класса смогут выбрать одну из двух техник росписи. Краски для холодной росписи не требуют последующей обработки и обжига в печи, поэтому плитку можно будет забрать с собой сразу после мастер-класса. В свою очередь, роспись фарфоровой посуды профессиональными красками требует последующей обработки и обжига в печи при температуре 780–1240 °C. Готовое изделие будет доступно в музее в течение двух недель после урока.

Музей приглашает посетителей – как индивидуальных, так и в компании родственников, друзей или коллег – попробовать свои силы в фарфоровом искусстве, выбрав более простую или более сложную технику росписи.

К участию в семинаре приглашаются семьи с детьми в возрасте от 7 лет и старше, молодежь, пожилые люди, а также люди с ограниченными возможностями передвижения.

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация по телефону +371 26406354; звонки принимаются со вторника по субботу с 12:00 до 17:30.