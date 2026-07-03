Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Швейцария передала Нигерии 18 похищенных бенинских артефактов 0 20

Культура &
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Швейцария передала Нигерии 18 похищенных бенинских артефактов

Швейцария вернула Нигерии 18 исторических артефактов из знаменитой Бенинской коллекции, которые были вывезены из Африки в колониальную эпоху. Это решение стало очередным шагом европейских стран по возвращению культурных ценностей государствам, откуда они были незаконно вывезены более ста лет назад.

Речь идет о произведениях искусства, созданных мастерами древнего Бенинского царства, существовавшего на территории современной Нигерии. Среди экспонатов — бронзовые и латунные изделия, церемониальные предметы и другие уникальные памятники, имеющие большое историческое и культурное значение.

Большинство этих ценностей оказалось в Европе после британской военной экспедиции 1897 года, когда город Бенин был разграблен, а тысячи произведений искусства разошлись по музеям и частным коллекциям разных стран. На протяжении многих лет Нигерия добивается их возвращения.

Швейцарские власти приняли решение передать артефакты на родину после проведения экспертизы их происхождения и консультаций с нигерийской стороной.

В последние годы вопрос реституции культурного наследия становится все более актуальным. Ряд европейских музеев и государств уже объявили о возврате предметов, вывезенных в колониальный период, а передача бенинских артефактов рассматривается как важный шаг к восстановлению исторической справедливости и укреплению международного сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия.

×
Читайте нас также:
#культура #Нигерия #Швейцария #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Археологи нашли древний комплекс рядом со Стоунхенджем
Изображение к статье: Джим Керри может вновь стать Гринчем
Изображение к статье: Эйфелева башня выросла из-за аномальной жары
Изображение к статье: Лима возглавила рейтинг лучших гастрономических городов мира

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нелегалы у латвийской границы
Наша Латвия
Изображение к статье: Рисунок Дон Кихот против ветряной мельницы
Культура &
Изображение к статье: лапша Reeva
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Покупатели на ночном рынке
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Сыр.
Люблю!
Изображение к статье: Директор школы Ирина Еремеева.
Наша Латвия
Изображение к статье: Нелегалы у латвийской границы
Наша Латвия
Изображение к статье: Рисунок Дон Кихот против ветряной мельницы
Культура &
Изображение к статье: лапша Reeva
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео