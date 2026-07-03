Швейцария вернула Нигерии 18 исторических артефактов из знаменитой Бенинской коллекции, которые были вывезены из Африки в колониальную эпоху. Это решение стало очередным шагом европейских стран по возвращению культурных ценностей государствам, откуда они были незаконно вывезены более ста лет назад.

Речь идет о произведениях искусства, созданных мастерами древнего Бенинского царства, существовавшего на территории современной Нигерии. Среди экспонатов — бронзовые и латунные изделия, церемониальные предметы и другие уникальные памятники, имеющие большое историческое и культурное значение.

Большинство этих ценностей оказалось в Европе после британской военной экспедиции 1897 года, когда город Бенин был разграблен, а тысячи произведений искусства разошлись по музеям и частным коллекциям разных стран. На протяжении многих лет Нигерия добивается их возвращения.

Швейцарские власти приняли решение передать артефакты на родину после проведения экспертизы их происхождения и консультаций с нигерийской стороной.

В последние годы вопрос реституции культурного наследия становится все более актуальным. Ряд европейских музеев и государств уже объявили о возврате предметов, вывезенных в колониальный период, а передача бенинских артефактов рассматривается как важный шаг к восстановлению исторической справедливости и укреплению международного сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия.