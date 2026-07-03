Актёр Том Харди уладил разногласия с продюсерами сериала «Гангстерленд» и сыграет в продолжении шоу. Об этом сообщает Deadline.

В мае СМИ передавали, что Харди якобы уволили со съёмок «Гангстерленда» из-за его постоянных сценарных правок, опозданий и споров с коллегами по площадке. Позднее инсайдеры опровергли эту информацию и добавили, что для Харди «дверь в третий сезон не закрыта».

Официально стрим-сервис Paramount+, где выходит сериал, пока не продлевал шоу на новые серии, однако с учётом положительного исхода это лишь вопрос времени.

Шоу дебютировало в 2023 году и рассказывало о влиятельной семье лондонских гангстеров Хэрриганов, на которых работает решала Гарри Да Соуза. В «Гангстерленде» также снимались Хелен Миррен и Пирс Броснан, а несколько серий поставил Гай Ричи.