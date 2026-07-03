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В Юрмале пройдет Фестиваль мороженого и клубники 0 67

Культура &
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Юрмале пройдет Фестиваль мороженого

Фото: shutterstock.com

В воскресенье, 5 июля, Юрмала приглашает жителей и гостей города на один из самых вкусных летних праздников — Фестиваль мороженого и клубники. Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:00 на парковке возле станции Майори. Вход для посетителей свободный.

Организаторы обещают настоящий праздник вкуса, ведь трудно представить лето без ароматной клубники и освежающего мороженого. На фестивале соберутся лучшие латвийские производители мороженого и клубники, а также ремесленники, дизайнеры и мастера домашней продукции.

Гости смогут попробовать самые разные виды мороженого — от традиционных любимых вкусов до необычных авторских сочетаний. Здесь же можно будет приобрести свежую клубнику нового урожая от местных фермеров.

На праздничной ярмарке будут представлены украшения ручной работы, текстиль, дизайнерские изделия, домашние деликатесы и множество других интересных товаров.

Для маленьких посетителей подготовлена отдельная развлекательная программа с аттракционами, каруселями и детским салоном красоты.

Фестиваль станет отличной возможностью провести летний день у моря, попробовать сезонные лакомства, прогуляться по ярмарке и насладиться праздничной атмосферой всей семьей или в компании друзей.

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#фестиваль #культура #клубника #ярмарка #развлечения #мороженое #дети #лето
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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