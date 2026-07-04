Прокуратура Манхэттена изъяла из Музея Метрополитен десятки древних артефактов. В их числе — греческий сосуд возрастом 3700 лет и бронзовая статуэтка Гермеса, созданная примерно 2000 лет назад на территории нынешней Турции.

С 2017 года по требованию прокуратуры музей вернул более 120 предметов стоимостью около $95 млн.Основанием для последней конфискации стали результаты расследования, раскрывшего подпольную сеть контрабандистов, которые действовали после Второй мировой войны. Украденные в Турции, Италии и Египте артефакты грабители перевозили в США, где затем продавали за миллионы долларов.