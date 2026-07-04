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Из Музея Метрополитен изъяты десятки древних артефактов 0 49

Культура &
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из Музея Метрополитен изъяты десятки древних артефактов

Музей Метрополитен

Прокуратура Манхэттена изъяла из Музея Метрополитен десятки древних артефактов. В их числе — греческий сосуд возрастом 3700 лет и бронзовая статуэтка Гермеса, созданная примерно 2000 лет назад на территории нынешней Турции.

С 2017 года по требованию прокуратуры музей вернул более 120 предметов стоимостью около $95 млн.Основанием для последней конфискации стали результаты расследования, раскрывшего подпольную сеть контрабандистов, которые действовали после Второй мировой войны. Украденные в Турции, Италии и Египте артефакты грабители перевозили в США, где затем продавали за миллионы долларов.

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#история #Турция #контрабанда #археология #искусство #культура #прокуратура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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