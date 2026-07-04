В эти выходные, 4 и 5 июля, исторические замки и усадьбы по всей Латвии приглашают гостей на Дни исторических парков и садов. В программе — экскурсии, концерты, мастер-классы, чаепития, музыкальные завтраки и мероприятия для всей семьи.

В эти выходные, 4 и 5 июля, по всей Латвии пройдет традиционная акция «Дни исторических парков и садов». Посетителей ждут десятки мероприятий в старинных усадьбах и замках — от прогулок по историческим паркам до концертов под открытым небом.

Организаторы подготовили программы на любой вкус. Гости смогут отправиться на экскурсии, принять участие в творческих мастерских, посетить выставки, семейные мероприятия и музыкальные вечера, а также познакомиться с историей старинных парков.

Любителям неспешного отдыха стоит обратить внимание на усадьбы Бланкенфелде, Априкю, Игате, Шлокенбека и Бирини, где гостей ждут чаепития, прогулки по паркам и экскурсии. В Бланкенфелде также предложат попробовать чай из цветков бузины и посетить господский дом.

Тем, кто ищет необычные впечатления, организаторы предлагают мероприятия в усадьбе Элея, где пройдет сеанс звукотерапии с использованием хрустальных чаш, а также ретрит в саду усадьбы Мазмежотне. В Лузнавской усадьбе можно будет прогуляться по сенсорному саду с лабиринтом из туй.

Музыкальная программа также обещает быть насыщенной. В замке Дурбе прозвучат оперные и опереточные арии, а в Вараклянах состоится концерт под открытым небом «Страницы истории», посвященный 275-летию архитектора исторического парка Винченцо Макотти. В Цесвайнском замке гостей ждет концерт исполнительницы на кокле Лаумы Матуле, а завершится воскресенье большим концертом Айи Андрейевой и Яниса Айшпурса в Добельском замке.

Для семей с детьми организованы творческие мастерские, ярмарки домашних производителей и развлекательные программы. В Валмиермуйже пройдет Праздник чтения, а в Добеле, помимо мастер-классов, состоится торжественная посадка плодовых деревьев.

Если хочется совместить прогулку на природе с посещением исторических мест, эти выходные — хорошая возможность открыть для себя латвийские усадьбы, многие из которых подготовили специальные программы только на два дня.

Полную программу мероприятий каждая усадьба проводит самостоятельно, поэтому перед поездкой стоит уточнить расписание выбранного объекта.

Дни исторических парков и садов проходят сразу в нескольких регионах страны и объединяют десятки исторических усадеб, открывая посетителям возможность познакомиться с их архитектурой, садами и культурным наследием.