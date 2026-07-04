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Вышел трейлер мультфильма «Не одни» с Тимоти Шаламе и Селеной Гомес 0 31

Культура &
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вышел трейлер мультфильма «Не одни»

Кадр из трейлера

Компания Illumination представила дебютный трейлер анимационного ромкома «Не одни». Мультфильм выйдет в зарубежный прокат 16 апреля 2027 года.

Главные роли озвучили Тимоти Шаламе и Селена Гомес. По сюжету, застенчивый механик Джо влюблён в свою коллегу Фрэн, изобретшую первую в мире ракету с растительным топливом. Однажды в доме Джо находят укрытие три крошечных инопланетянина, сбежавшие от межгалактической полиции. Теперь герою предстоит сделать всё, чтобы вернуть пришельцев на родину.

Режиссёрами ленты выступили Эрик Гийон, работавший над «Гадким я» и «Миньонами», Клэр Доджсон («Лоракс») и Джонатан Дель Валь («Тайная жизнь домашних животных»). В озвучке также участвовали Бретт Голдстин, Джеми Деметриу, Эллисон Дженни, Дайан Морган и другие.

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#культура #мультфильм #ракета #Селена Гомес #Тимоти Шаламе #инопланетяне
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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