Главные роли озвучили Тимоти Шаламе и Селена Гомес. По сюжету, застенчивый механик Джо влюблён в свою коллегу Фрэн, изобретшую первую в мире ракету с растительным топливом. Однажды в доме Джо находят укрытие три крошечных инопланетянина, сбежавшие от межгалактической полиции. Теперь герою предстоит сделать всё, чтобы вернуть пришельцев на родину.

Режиссёрами ленты выступили Эрик Гийон, работавший над «Гадким я» и «Миньонами», Клэр Доджсон («Лоракс») и Джонатан Дель Валь («Тайная жизнь домашних животных»). В озвучке также участвовали Бретт Голдстин, Джеми Деметриу, Эллисон Дженни, Дайан Морган и другие.