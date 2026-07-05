Обосновавшийся в Латвии российский режиссёр Сергей Голомазов вынужден был оставить работу в творчески руководимом им с 2018 года Рижском русском театре имени Михаила Чехова. Но не пропал – представил новую постановку на нейтральной территории.

Нюансы вида на жительство

Вкратце напомним, что история ухода Сергея Анатольевича из театра Чехова покрыта мраком неизвестности. То ли его «попросили» на выход с вещами и идеями, то ли он обиделся и ушел сам.

Режиссёр является гражданином России, прежде руководил именитым театром на малой Бронной в Москве, является учеником выдающегося режиссёра Андрея Гончарова, некогда возглавлявшего московский театра Маяковского и народного артиста СССР.

В силу разных обстоятельств Голомазов выбрал местом постоянного проживания и работы Ригу, где поступил на службу в наш русский театр. Каждая постановка московского режиссера становилась мастерской крепкой работой и долгоиграющим хитом (многие постановки до сих пор в репертуаре).

У Голомазова был и есть вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, у которого, однако, как выяснилось, несколько категорий. Прежде у него был ВНЖ, дозволяющий работать, а сейчас он поменял вид на жительство, связанное с воссоединением семьи (у режиссёра за годы работы в Риге появилось двое детей от гражданки Латвии, которая, кстати, актриса театра Чехова).

И тут оказалось, что он не может занимать официальную должность в театре. Так как на руководящем посту в государственном театре он обязан знать латышский на высший уровень С1. А такого знания, увы, нет.

Как прокормить семью

Хочется надеяться, что с наступлением нового театрального сезона что-то прояснится. Возможно он согласится стать кем-то вроде приглашённого режиссёра (такими личностями разбрасываться грех), а пока что уважаемому мастеру, как он сам сказал, необходимо кормить семью.

И результате на днях в «Арт-амбаре», что в Старой Риге прошли две его творческие встречи – обе с аншлагами. Также состоялись две премьеры его постановки «Фальшивая нота». На два показа билеты разошлись практически сразу, так что реклама тут не нужна.

«Фальшивая нота»

Выбор пьесы, места, актёров и нерв спектакля – главные цели режиссёра, которых он добивается великолепно. Начнём с пьесы.

«Фальшивая нота» – это пронзительная психологическая драма с элементами детектива, написанная в 2017 году французским актером и драматургом Дидье Кароном. Дидье Карон - известный французский драматург, режиссёр, сценарист и актер, ему 66 лет. Наибольшую мировую популярность ему принесли глубокие психологические пьесы и комедии.

Кстати, Карон начинал карьеру в банковской сфере, но, устав от финансов, ушел в творчество и написал первую пьесу «Благотворительность по заказу». Успех пришел в 2002 году с комедией «Настоящее счастье», Карон сам экранизировал ее в 2005 года. С 2008 года возглавляет парижский театр «Мишель» - один из старейших и популярнейших в Париже.

Самая известная пьеса – «Фальшивая нота» (2017), ставшая визитной карточкой автора на международной сцене. Спектакль с огромным успехом идет в театрах по всему миру, включая крупные театры России – например, Театре имени Вахтангова, где две роли играют Геннадий Хазанов и Алексей Гуськов.

Кстати, бодрый 80-летний Геннадий Викторович на минувшей неделе был замечен на концерте в Рижской еврейской общине, в первом ряду – периодически отдыхает в нашей Юрмале, так что, может, и на спектакль рижских коллег зайдёт?

«Только о прекрасном»

Действие разворачивается в Женеве, в гримерке всемирно известного дирижера Миллера. После концерта к маэстро за кулисы проникает назойливый поклонник – бельгиец по имени Динкель. Поначалу кажется, что это просто эксцентричный фанат, ищущий автограф, желающий сфотографироваться. Однако по мере развития диалога их беседа превращается в жёсткое психологическое противостояние, вплоть до появления пистолета, обнажая неприятнейшую тайну из прошлого, связанную с событиями Второй мировой войны.

Это глубокая история о вине, прощении, гордыне и неизбежности расплаты.

Кстати, место для рижской постановки выбрано как никогда удачно. Это Art Ambar – камерное культурное пространство, лекторий и художественная площадка, расположенная в самом сердце Старой Риги на улице Алксная. Проект создан Илоной Егоровой (она стала и продюсером нынешней постановки Голомазова) и позиционирует себя как место «только о прекрасном».

Вот тут в лучшем смысле слова и «сообразили на троих» - Голомазов и прекрасные многоопытные артисты (кстати, из театра Чехова) - Яков Рафальсон и Игорь Чернявский.

\\Омская школа

Яков Абрамович Рафальсон в рижском театре с 1991 года (до этого работал в Омске). Лауреат высшей театральной награды Латвии «Ночь лицедеев» в номинации «Лучший актёр года» (2001), кавалер ордена Трёх звёзд (2003). За годы работы в Риге сыграл десятки знаковых ролей, включая Короля Лира, Оскара Строка, Фроима Грача, а также женскую роль свахи в «Грехах Трины».

Кстати, стал первым нелатышским артистом, приглашённым сыграть на латышском языке на сцене Латвийского Национального театра. И радует, что будучи избранным депутатом в Рижскую думу, артист вскоре добровольно оставил пост, вернувшись в творчество.

Кстати, осенью ему исполняется 80 лет, но глядя на его игру, как он темпераментно работает, перемещается среди семидесяти зрителей, которые окружают героев с двух сторон, хитрит, юлит – в возрастную цифру поверить сложно.

«Вот в чём вопрос!»

Ему под стать великолепный Игорь Чернявский, окончивший, между прочим, высшее театральное училище имени Щукина в Москве (1981 год), куда попасть, казалось бы, практически невозможно (там учились все великие уровня Андрея Миронова, в частности). Но вот Игорю удалось.

В том же году влился в труппу рижского театра, попутно снимался в фильмах и сериалах «Красная капелла», «Страшное лето», «Жернова судьбы» и международных проектах («Архангел»). В роли вальяжного выдающегося деятеля культуры с всемирной известностью, с которого вдруг снимается маска и он признаётся в своём нацистском прошлом, Чернявский неподражаем!

А чем всё закончится - не скажем. Отметим только, что почти все полтора часа действо держит зрителя в тонусе, в напряжении, не давая времени скучать.

«Фальшивая нота» - спектакль о проблеме выбора. Как бы вы поступили в решающий момент? Сделали бы подлость или моральный поступок? «Вот в чём вопрос!», – как говорилось в бессмертном монологе Гамлета. Кажется, на этот вопрос ответил и сам Голомазов.