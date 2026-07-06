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Netflix выпустит сериал о самом загадочном убийстве Америки с Мелиссой Маккарти 0 44

Культура &
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Netflix выпустит сериал о самом загадочном убийстве Америки с Мелиссой Маккарти

Стриминговый сервис Netflix готовит к выходу мини-сериал «Убийство Джонбенет Рэмси», посвященный одному из самых громких нераскрытых преступлений в истории США. Главные роли в драме исполнили Мелисса Маккарти и Клайв Оуэн, сыгравшие родителей шестилетней Джонбенет Рэмси. Премьера проекта запланирована на 2026 год, однако точная дата пока не объявлена.

История сериала оказалась не менее необычной, чем само дело. Изначально проект разрабатывался для Paramount+, съемки завершились еще в январе 2025 года. Однако после изменений в руководстве компании и пересмотра стратегии готовый сериал решили не выпускать. Позже права на него приобрел Netflix, который и представит драму своей аудитории.

Над сериалом работала сильная творческая команда. Шоураннером выступил Ричард ЛаГравенезе, режиссером стала Анне Севитски, а сценарий написали Харрисон Куэри и Томми Уоллах. Помимо Маккарти и Оуэна, в актерский состав вошли Эмили Митчелл, Гаррет Хедлунд, Элисон Пилл, Шей Уигэм и другие известные актеры.

Сюжет расскажет о трагических событиях декабря 1996 года, когда в подвале собственного дома в городе Боулдер была найдена убитой шестилетняя победительница детских конкурсов красоты Джонбенет Рэмси. Это преступление вызвало огромный общественный резонанс, а расследование сопровождалось бесконечными версиями, громкими обвинениями и пристальным вниманием прессы. Несмотря на десятки тысяч поступивших следствию сообщений и почти три десятилетия расследования, убийца так и не был найден.

Создатели обещают показать историю сразу с нескольких точек зрения — семьи Рэмси, следователей и представителей СМИ, пытаясь разобраться, как трагедия изменила жизни всех участников этой истории и почему дело до сих пор остается одной из самых обсуждаемых криминальных загадок Америки.

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Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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