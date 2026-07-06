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Только до конца июля: как оживают картины Винсента ван Гога 0 89

Культура &
Дата публикации: 06.07.2026
LETA
Изображение к статье: В Риге оживают картины Винсента ван Гога

«Молочный павильон» Видземского рынка предлагает посетителям захватывающий арт-проект под названием «Ван Гог», позволяющий погрузиться в мир творчества одного из самых любимых художников мира, Винсента ван Гога.

В единственном в Риге мультимедийном пространстве с обзором 360° самые известные картины художника оживают благодаря крупноформатным проекциям, музыке и повествованию на латышском языке, которое ведет актриса Ивета Поле. Этот уникальный арт-проект доступен только до конца июля.

В отличие от традиционной художественной выставки, здесь зрители не стоят перед картинами – они оказываются в самом центре событий. Цвета растекаются по стенам и полу, мазки кисти превращаются в движение, а история жизни Ван Гога разворачивается как эмоциональное путешествие по его творческим поискам, мечтам и переживаниям. Цифровые проекции размещены в непрерывном пространстве площадью 150 квадратных метров, где 35 проекторов с общим разрешением более 80 миллионов пикселей создают высококачественное, полностью захватывающее 360-градусное изображение.

Этот захватывающий художественный опыт сосредоточен на самых знаковых работах художника, ставших символами мировой культуры. Посетители могут погрузиться в вихревое небо «Звездной ночи», картины, созданной в 1889 году и считающейся одним из самых узнаваемых произведений искусства в мире. На ней Ван Гог превращает ночное небо в видение, полное движения, света и эмоций, где реальность и воображение переплетаются.

На выставке также особое место занимает цикл работ «Подсолнухи», ставший символом творческого стиля Ван Гога. Яркие желтые тона, некогда поражавшие его современников, отражают стремление художника выразить свет, дружбу и энергию жизни посредством цвета.

В ходе путешествия зрители также познакомятся с другими периодами творчества Ван Гога — от его ранних работ в Нидерландах до залитых солнцем пейзажей Прованса, где были созданы многие из его самых известных шедевров. Это захватывающее художественное путешествие раскрывает не только развитие творчества художника, но и его необычайную способность выражать человеческие эмоции посредством цвета, света и движения.

Хотя при жизни Ван Гог продал лишь несколько картин и не получил широкого признания, сегодня его работы входят в число самых узнаваемых в мире, вдохновляя миллионы людей и становясь неотъемлемой частью мирового культурного наследия.

Иммерсивный арт-проект «Ван Гог» в Риге реализуется Таллиннским музеем поп-арта и современного искусства «PoCo» в сотрудничестве с компанией «Phoenix Immersive». Это та же творческая команда, которая также создала мультимедийную выставку «Да Винчи: Гений», получившую большой интерес и положительные отзывы посетителей с момента открытия. Оба проекта основаны на высококачественных иммерсивных технологиях, позволяющих зрителям знакомиться с искусством и культурным наследием современным, захватывающим и эмоционально увлекательным способом.

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#выставка #искусство #культура #творчество #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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