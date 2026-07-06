Власти Калифорнии официально учредили День Брюса Ли . Губернатор штата подписал закон, согласно которому ежегодно 17 мая будет посвящено легендарному мастеру боевых искусств и актеру. Это первый случай в истории штата, когда такой чести удостоился американец китайского происхождения.

Дата выбрана не случайно. Именно 17 мая 1959 года 18-летний Брюс Ли вернулся в Сан-Франциско после жизни в Гонконге. Позже этот шаг стал отправной точкой его пути к мировой славе.

Инициатором законопроекта выступил член законодательного собрания Калифорнии Мэтт Хейни. По его словам, Брюс Ли стал символом силы, упорства и новых возможностей для поколений людей, которые редко видели достойное представительство азиатских американцев в кино и на телевидении.

Дочь актера Шеннон Ли, возглавляющая фонд Bruce Lee Foundation, назвала решение властей признанием огромного культурного наследия своего отца. По ее словам, философия Брюса Ли вдохновляла молодежь, помогала людям поверить в себя и разрушала стереотипы, а его экранные образы стали важным шагом к более справедливому представлению азиатских американцев в массовой культуре.

Хотя 17 мая не станет официальным выходным днем, закон рекомендует ежегодно проводить в этот день культурные мероприятия, выставки, образовательные программы и тематические уроки, посвященные жизни и наследию знаменитого актера и мастера боевых искусств.

Брюс Ли родился в Сан-Франциско в 1940 году, детство провел в Гонконге, а затем вновь переехал в США. Несмотря на трудности и дискриминацию в Голливуде, он сумел изменить представление о героях азиатского происхождения на экране и стал одной из самых влиятельных фигур мирового кинематографа.