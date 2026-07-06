Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Калифорнии появится официальный День Брюса Ли 0 31

Культура &
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Калифорнии появится официальный День Брюса Ли

Власти Калифорнии официально учредили День Брюса Ли. Губернатор штата подписал закон, согласно которому ежегодно 17 мая будет посвящено легендарному мастеру боевых искусств и актеру. Это первый случай в истории штата, когда такой чести удостоился американец китайского происхождения.

Дата выбрана не случайно. Именно 17 мая 1959 года 18-летний Брюс Ли вернулся в Сан-Франциско после жизни в Гонконге. Позже этот шаг стал отправной точкой его пути к мировой славе.

Инициатором законопроекта выступил член законодательного собрания Калифорнии Мэтт Хейни. По его словам, Брюс Ли стал символом силы, упорства и новых возможностей для поколений людей, которые редко видели достойное представительство азиатских американцев в кино и на телевидении.

Дочь актера Шеннон Ли, возглавляющая фонд Bruce Lee Foundation, назвала решение властей признанием огромного культурного наследия своего отца. По ее словам, философия Брюса Ли вдохновляла молодежь, помогала людям поверить в себя и разрушала стереотипы, а его экранные образы стали важным шагом к более справедливому представлению азиатских американцев в массовой культуре.

Хотя 17 мая не станет официальным выходным днем, закон рекомендует ежегодно проводить в этот день культурные мероприятия, выставки, образовательные программы и тематические уроки, посвященные жизни и наследию знаменитого актера и мастера боевых искусств.

Брюс Ли родился в Сан-Франциско в 1940 году, детство провел в Гонконге, а затем вновь переехал в США. Несмотря на трудности и дискриминацию в Голливуде, он сумел изменить представление о героях азиатского происхождения на экране и стал одной из самых влиятельных фигур мирового кинематографа.

×
Читайте нас также:
#культура #знаменитости #Калифорния
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вышел трейлер мультфильма «Не одни»
Изображение к статье: Дворец Дурбе в Тукумсе
Изображение к статье: Том Харди вернётся в «Гангстерленд»
Изображение к статье: Открылась фотовыставка «Прогулка по прекрасной Юрмале»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Обломок дрона
Политика
Изображение к статье: Рига хулиганы
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Люди под зонтами
Наша Латвия
Изображение к статье: Энтони Албаниз и Кайли Миноуг.
В мире
3
Изображение к статье: Таллин
Техно
1
Изображение к статье: Красивый отель, роскошное спа, современная клиника - и все это одно место: Era Еsthetic в Baltic Beach Hotel
Люблю!
Изображение к статье: Обломок дрона
Политика
Изображение к статье: Рига хулиганы
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Люди под зонтами
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео