Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Небоскреб, которого не было: как искусственный интеллект воплотил забытый проект Антонио Гауди 0 85

Культура &
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искусственный интеллект воплотил забытый проект Антонио Гауди

Спустя более века после появления идеи легендарный проект Антонио Гауди получил новую жизнь — пусть и только в цифровом формате. Благодаря современным технологиям искусственного интеллекта стало возможным представить, каким мог бы стать Нью-Йорк, если бы в начале XX века на Манхэттене появился футуристический небоскреб Hotel Attraction.

Автором необычной реконструкции выступил бельгийский художник и фотограф Тьерри Лешантер. Используя возможности нейросетей, он создал серию реалистичных изображений, демонстрирующих, как могло бы выглядеть одно из самых загадочных и амбициозных творений знаменитого каталонского архитектора.

По словам Лешантера, его задача заключалась не в создании фантазии, а в максимально достоверном воплощении архитектурной идеи Гауди. Художник отметил, что впервые за многие годы работы ему представилась возможность «сфотографировать» здание, которое никогда не существовало в реальности, придав ему естественное освещение, атмосферу и ощущение настоящего присутствия в городском пространстве.

Интерес к проекту совпал сразу с несколькими важными событиями. В этом году исполняется сто лет со дня смерти Антонио Гауди, а строительство его главного шедевра — собора Саграда Фамилия в Барселоне — продолжает приближаться к завершению. Эти обстоятельства вновь привлекли внимание к нереализованным замыслам великого архитектора.

По мнению Лешантера, если бы Hotel Attraction действительно был построен, развитие американской высотной архитектуры могло бы пойти совершенно другим путем. Вместо привычих строгих геометрических форм в городском ландшафте появились бы плавные линии, органичные силуэты и конструкции, вдохновленные природой. Многие идеи, предложенные Гауди, значительно опережали свое время и во многом предвосхитили современные принципы органической архитектуры.

Проект также стал примером того, как искусственный интеллект постепенно становится частью архитектурной отрасли. Сегодня нейросети помогают специалистам создавать концепции, автоматизировать рутинные процессы и визуализировать сложные идеи. При этом большинство архитекторов считают, что ИИ остается лишь вспомогательным инструментом, который способен расширить творческие возможности человека, но не заменить талант и авторское видение.

Цифровая реконструкция Hotel Attraction показывает, насколько современные технологии способны приблизить нас к несбывшимся страницам истории архитектуры. Благодаря искусственному интеллекту один из самых известных проектов, так и не воплощенных в жизнь, впервые получил убедительный и реалистичный облик.

×
Читайте нас также:
#искусственный интеллект #культура #технологии #архитектура #нейросети
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Из Музея Метрополитен изъяты десятки древних артефактов
Изображение к статье: Вышел трейлер мультфильма «Не одни»
Изображение к статье: Дворец Дурбе в Тукумсе
Изображение к статье: Том Харди вернётся в «Гангстерленд»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Между Германией и Данией продолжается строительство крупнейшего в мире подводного тоннеля. Иконка видео
Бизнес
1
Изображение к статье: Литовцы с флагами Литвы
В мире
Изображение к статье: Ленин, флаг СССР, банкнота
Политика
Изображение к статье: Американский предприниматель и один из самых известных биохакеров мира Брайан Джонсон
Lifenews
Изображение к статье: Международная операция Global Chain.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Между Германией и Данией продолжается строительство крупнейшего в мире подводного тоннеля. Иконка видео
Бизнес
1
Изображение к статье: Литовцы с флагами Литвы
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео