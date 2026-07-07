Спустя более века после появления идеи легендарный проект Антонио Гауди получил новую жизнь — пусть и только в цифровом формате. Благодаря современным технологиям искусственного интеллекта стало возможным представить, каким мог бы стать Нью-Йорк, если бы в начале XX века на Манхэттене появился футуристический небоскреб Hotel Attraction.

Автором необычной реконструкции выступил бельгийский художник и фотограф Тьерри Лешантер. Используя возможности нейросетей, он создал серию реалистичных изображений, демонстрирующих, как могло бы выглядеть одно из самых загадочных и амбициозных творений знаменитого каталонского архитектора.

По словам Лешантера, его задача заключалась не в создании фантазии, а в максимально достоверном воплощении архитектурной идеи Гауди. Художник отметил, что впервые за многие годы работы ему представилась возможность «сфотографировать» здание, которое никогда не существовало в реальности, придав ему естественное освещение, атмосферу и ощущение настоящего присутствия в городском пространстве.

Интерес к проекту совпал сразу с несколькими важными событиями. В этом году исполняется сто лет со дня смерти Антонио Гауди, а строительство его главного шедевра — собора Саграда Фамилия в Барселоне — продолжает приближаться к завершению. Эти обстоятельства вновь привлекли внимание к нереализованным замыслам великого архитектора.

По мнению Лешантера, если бы Hotel Attraction действительно был построен, развитие американской высотной архитектуры могло бы пойти совершенно другим путем. Вместо привычих строгих геометрических форм в городском ландшафте появились бы плавные линии, органичные силуэты и конструкции, вдохновленные природой. Многие идеи, предложенные Гауди, значительно опережали свое время и во многом предвосхитили современные принципы органической архитектуры.

Проект также стал примером того, как искусственный интеллект постепенно становится частью архитектурной отрасли. Сегодня нейросети помогают специалистам создавать концепции, автоматизировать рутинные процессы и визуализировать сложные идеи. При этом большинство архитекторов считают, что ИИ остается лишь вспомогательным инструментом, который способен расширить творческие возможности человека, но не заменить талант и авторское видение.

Цифровая реконструкция Hotel Attraction показывает, насколько современные технологии способны приблизить нас к несбывшимся страницам истории архитектуры. Благодаря искусственному интеллекту один из самых известных проектов, так и не воплощенных в жизнь, впервые получил убедительный и реалистичный облик.