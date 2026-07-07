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Сценаристу «Основного инстинкта» заплатили, чтобы он не работал над сиквелом 0 18

Культура &
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сценаристу "Основного инстинкта" заплатили, чтобы он не работал над сиквелом

Кадр из фильма "Основной инстинкт 2: Жажда риска"

Сценарист культового эротического триллера "Основной инстинкт" Джо Эстерхаз признался, что студия заплатила ему 1,5 миллиона долларов за то, чтобы он "держался подальше от продолжения".

"Они заплатили мне полтора миллиона за то, чтобы я не имел к этому никакого отношения, - рассказал 81-летний сценарист. - Легкие деньги. Мне никто этого не говорил, но, думаю, они просто не хотели идти на те творческие риски, на которые пошел оригинал. Им не нужен был вызов. В итоге они превратили фильм в пресную полицейскую процедурную драму. Действие перенесли в Лондон, и вся картина получилась откровенно скучной. В ней не было ни юмора, ни перчинки, ни приземленности, ни остроумия оригинала".

Несмотря на разочарование сиквелом 2006 года, Эстерхаз согласился взяться за перезапуск франшизы. Он отметил, что за тридцать лет, прошедших с выхода фильма, пережил множество попыток возродить "Основной инстинкт", наблюдая, как публика "просто обожала этот чертов фильм".

Когда сценарист встретился с продюсерами, чтобы представить свою концепцию перезапуска, его единственным условием было сделать процесс работы "веселым и приятным". При этом он пообещал, что новая версия будет "острая".

"Это будет спорное кино, - заявил Эстерхаз. - Сейчас уже подзабыли, что одной из причин его коммерческого успеха сразу после выхода было то, что скандал начался за несколько месяцев до премьеры. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе проходили протесты. А я не боюсь всего этого".

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#культура #кинематограф
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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