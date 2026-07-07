Мисевич отвечал за звучание духовой секции, виртуозно играя на флейте, саксофоне и гобое, и создавал тот самый «фирменный» саунд золотого состава. Но в личной жизни артиста кипели страсти.

Любовь с первого взгляда

Первой женой музыканта стала балерина по имени Татьяна. Мисевич увидел девушку и сразу же влюбился, а через два года влюбленные сыграли свадьбу. Их брак был проверен временем, нищетой, продержался около 15 лет, в союзе родилась дочь Каролина... Что стало причиной расставания, до сих пор не вполне ясно, но после развода певец наотрез отказывался комментировать причины развода. Известно, что Владислав Людвигович тяжело переживал редкие встречи с дочерью, и лишь спустя много лет отец и дочь нашли общий язык. Каролина вышла замуж и переехала в Англию, но, как отмечали белорусские СМИ, Родину она не забыла, поэтому регулярно прилетала в Белоруссию, где виделась с отцом.

Четверть века без штампа

Как отмечали знакомые музыканта, после первого развода он поставил личную жизнь на паузу. Но вскоре вновь влюбился в девушку по имени Ольга. Их знакомство было случайным — через общих друзей. Ольга сразу и не поняла, что перед ней легенда «Песняров». А узнав, кто он, настороженно относилась к музыканту, ведь ходила легенда, что участники коллектива ветрены. Поэтому девушка посчитала, что их ждет легкий и короткий роман, но вышло иначе. Их связывали общая боль и разочарование: как и у Владислава Людвиговича, первый брак Ольги распался. Она одна воспитывала сына Диму, плюс разница в возрасте играла важную роль — музыкант был старше своей избранницы на 15 лет.

Как признавался Мисевич, первые пять лет жизни были непростыми: каждый отстаивал свои интересы, да и с сыном Ольги музыкант нашел общий язык далеко не сразу. Интересный факт, что влюбленные сыграли свадьбу лишь спустя 22 года после начала отношений... Была ли это проверка Владислава Людвиговича? История умалчивает, но музыкант всегда с юмором рассказывал о драгоценном штампе в паспорте, отмечая, что после ЗАГСа их отношения не изменились.

Последний из могикан

Имя Мисевича навсегда вписано в историю советской и белорусской музыки. Придя в ансамбль в 1969 году, на заре его становления, Мисевич стал частью того самого «золотого состава», который под руководством Владимира Мулявина покорил весь Советский Союз. К слову, Мисевич не только играл на инструментах, у него также был мягкий голос, который прекрасно вписывался в многоголосную палитру коллектива. В отличие от яркого тенора Мулявина, тембр Мисевича был более бархатным, интеллигентным, он часто исполнял бэк-вокальные партии, создавая ту самую объемную «органную» полифонию. Именно он стал первым вокалистом, записавшим одну из самых щемящих и трагических песен в репертуаре ансамбля — легендарную «Александрыну». Мисевич был хранителем традиций «Песняров» на протяжении самых ярких лет их триумфа: бесконечные гастроли, аншлаги, записи на «Мелодии», ставшие классикой. Владислав Людвигович пережил с коллективом пик славы в 1970-х и работал в нем до середины 1980-х, а затем вновь вернулся в 1990-е годы, когда ансамбль после гибели Мулявина переживал непростые времена, сохраняя уникальное наследие группы. Точная причина смерти Мисевича пока не озвучивается. Как рассказали знакомые артиста, накануне музыкант чувствовал себя прекрасно, катался на роликах, дома принял контрастный душ, позвонил жене и лег спать. По словам друзей, Владислав Людвигович вел активный образ жизни и ничем не болел.

«Переписывались с ним несколько дней назад, ни на что не жаловался, активным был. Неизменно весел и бодр. Жаль! Прекрасный музыкант. Соболезнования родным и близким», — сообщили в окружении артиста.