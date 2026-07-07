Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге проходит персональная выставка азербайджанской художницы Рамины Саадатхан «Joy of Being» 0 28

Культура &
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге проходит персональная выставка азербайджанской художницы Рамины Саадатхан

До 15 июля галерея Cut Art представляет персональную выставку азербайджанской художницы Рамины Саадатхан под названием «Joy of Being». Экспозиция объединяет произведения, посвященные темам культурной памяти, самоидентификации и внутреннего преображения человека.

Рамина Саадатхан входит в число наиболее известных современных художниц Азербайджана. Работая преимущественно акрилом на холсте, она создает произведения, построенные на сложной многослойной живописной технике. Каждый новый слой цвета и фактуры постепенно дополняет предыдущий, благодаря чему работы напоминают природные структуры, формирующиеся на протяжении длительного времени.

Многослойность в творчестве художницы служит не декоративным приемом, а способом соединить различные визуальные и эмоциональные впечатления в единое художественное пространство. Каждая деталь приобретает смысл лишь во взаимодействии с остальными элементами композиции, создавая ощущение цельности и глубины.

Центральное место в работах Саадатхан занимают размышления о памяти, личной и культурной идентичности, а также о постоянных изменениях, сопровождающих человека на протяжении жизни. В ее полотнах человеческие фигуры, животные и природные образы органично переплетаются между собой, стирая привычные границы между человеком и окружающим миром. Такой художественный язык подчеркивает идею взаимосвязанности всего живого и показывает идентичность как непрерывный процесс, формирующийся под влиянием времени, опыта и разных культур.

Отдельной темой творчества художницы становится образ женщины. В своих произведениях Рамина Саадатхан тонко затрагивает вопросы женской идентичности в азербайджанском обществе, одновременно исследуя внутренний мир человека, его подсознание и эмоциональные переживания.

Работы художницы неоднократно демонстрировались на престижных международных выставках. Среди наиболее значимых проектов — 59-я Международная художественная выставка Венецианской биеннале (2022), экспозиции в Музее современного искусства Баку, участие в Contemporary Istanbul, а также выставочные проекты в странах Европы, Азии и Ближнего Востока.

Выставка «Joy of Being» в галерее Cut Art станет первой персональной экспозицией Рамины Саадатхан в Риге и предоставит местной публике возможность ближе познакомиться с творчеством одной из наиболее заметных представительниц современного азербайджанского искусства.

×
Читайте нас также:
#выставка #искусство #культура #художник
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге оживают картины Винсента ван Гога
Изображение к статье: Сцена из спектакля. Эксклюзив!
Изображение к статье: Из Музея Метрополитен изъяты десятки древних артефактов
Изображение к статье: Вышел трейлер мультфильма «Не одни»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
Изображение к статье: Екатерина Шпица
Люблю!
Изображение к статье: галактика
Техно
Изображение к статье: Криштиану Роналду с супругой
Спорт
Изображение к статье: Сильвестр Сталлоне
Lifenews
Изображение к статье: рельсы
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
Изображение к статье: Екатерина Шпица
Люблю!
Изображение к статье: галактика
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео