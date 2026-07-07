Рамина Саадатхан входит в число наиболее известных современных художниц Азербайджана. Работая преимущественно акрилом на холсте, она создает произведения, построенные на сложной многослойной живописной технике. Каждый новый слой цвета и фактуры постепенно дополняет предыдущий, благодаря чему работы напоминают природные структуры, формирующиеся на протяжении длительного времени.

Многослойность в творчестве художницы служит не декоративным приемом, а способом соединить различные визуальные и эмоциональные впечатления в единое художественное пространство. Каждая деталь приобретает смысл лишь во взаимодействии с остальными элементами композиции, создавая ощущение цельности и глубины.

Центральное место в работах Саадатхан занимают размышления о памяти, личной и культурной идентичности, а также о постоянных изменениях, сопровождающих человека на протяжении жизни. В ее полотнах человеческие фигуры, животные и природные образы органично переплетаются между собой, стирая привычные границы между человеком и окружающим миром. Такой художественный язык подчеркивает идею взаимосвязанности всего живого и показывает идентичность как непрерывный процесс, формирующийся под влиянием времени, опыта и разных культур.

Отдельной темой творчества художницы становится образ женщины. В своих произведениях Рамина Саадатхан тонко затрагивает вопросы женской идентичности в азербайджанском обществе, одновременно исследуя внутренний мир человека, его подсознание и эмоциональные переживания.

Работы художницы неоднократно демонстрировались на престижных международных выставках. Среди наиболее значимых проектов — 59-я Международная художественная выставка Венецианской биеннале (2022), экспозиции в Музее современного искусства Баку, участие в Contemporary Istanbul, а также выставочные проекты в странах Европы, Азии и Ближнего Востока.

Выставка «Joy of Being» в галерее Cut Art станет первой персональной экспозицией Рамины Саадатхан в Риге и предоставит местной публике возможность ближе познакомиться с творчеством одной из наиболее заметных представительниц современного азербайджанского искусства.