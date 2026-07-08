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Кристофер Нолан объяснил, почему экранизация «Одиссеи» стала для него настоящим вызовом 0 49

Культура &
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Режиссер Кристофер Нолан рассказал, что работа над фильмом «Одиссея» оказалась одной из самых сложных в его карьере

Кадр из фильма

Режиссер Кристофер Нолан рассказал, что работа над фильмом «Одиссея» оказалась одной из самых сложных в его карьере. По его словам, главной задачей было превратить знаменитую поэму Гомера в зрелищное кино, которое заинтересует как поклонников античной литературы, так и тех, кто впервые знакомится с этой историей.

Нолан признался, что не стремился сделать картину учебным пособием по древнегреческой мифологии. Его целью было создать масштабное приключение, которое будет одинаково увлекательно для самой широкой аудитории. По мнению режиссера, фильм должен работать сразу на нескольких уровнях: быть понятным новичкам и при этом не разочаровать тех, кто хорошо знает оригинальное произведение.

Постановщик также отметил, что работа над «Одиссеей» во многом напомнила ему создание трилогии о Бэтмене. И в том, и в другом случае приходилось обращаться к истории, уже знакомой миллионам людей, сохраняя уважение к первоисточнику и одновременно предлагая собственный взгляд на него.

Основой нового фильма стала легендарная поэма Гомера о долгом и полном опасностей возвращении царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон.

Премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля 2026 года. После завершения столь масштабного проекта Нолан с улыбкой признался, что теперь ему хочется ненадолго отдохнуть от морской тематики.

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Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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