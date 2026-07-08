В период летних каникул Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна приглашает детей провести творческое и познавательное время в музее, изучая необычную керамику на выставке «Увлечение: 50 лет итальянской керамики». Ребята узнают, как изготавливается керамика, какие материалы, цвета и формы используют художники для создания своих работ, а также сами позанимаются творчеством, используя различные техники и материалы.

В первый день летней школы - 14 июля в 11.00 - участники вместе с музейными педагогами познакомятся с работами итальянских художников и дизайнеров на выставке «Увлечение: 50 лет итальянской керамики», узнав насколько разнообразной, удивительной и фантастической может быть керамика.

В ходе занятия дети изучат работы с выставки, зарисуют самые интересные узоры и формы, а также познакомятся с цветами, образами и историями солнечной Италии. В рамках творческих заданий участники будут экспериментировать с материалами, развивая воображение, наблюдательность и дизайнерское мышление.

Во второй половине дня ребята сами будут создавать предметы из картона, цветной бумаги, вырезок из журналов и других материалов. На мастер-классе дети создадут уникальные работы, вдохновленные формами и идеями современной керамики.