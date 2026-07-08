Археологи сделали крупное открытие в египетском оазисе Дахла, расположенном в Западной пустыне. Во время раскопок на территории Айн-эль-Сабиль ученые нашли хорошо сохранившееся поселение позднеримского или ранневизантийского периода с жилыми кварталами, улицами и общественными постройками.

Исследователям удалось обнаружить дома из сырцового кирпича, базилику IV века, оборонительные сооружения, а также многочисленные письменные документы и древние монеты. По мнению специалистов, один из жилых домов мог использоваться в качестве домашней церкви — подобные сооружения встречались у первых христианских общин.

Особую ценность представляют около 200 остраконов — глиняных черепков с надписями на коптском и греческом языках. На них сохранились договоры купли-продажи, личные письма и различные хозяйственные записи, позволяющие лучше понять повседневную жизнь жителей поселения.

Кроме того, археологи нашли большое количество бронзовых монет с изображениями византийских императоров, латинскими надписями и христианской символикой, а также золотые монеты эпохи императора Констанция II, правившего в 337–361 годах.

Раскопки также выявили остатки хлебопекарных печей, кухонь, зернотерок, двух дозорных башен и крепости. По словам ученых, комплекс находок свидетельствует о том, что поселение было важным административным и хозяйственным центром, существовавшим на одном из торговых путей Западной пустыни.