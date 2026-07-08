5 августа в помещениях дачного театра FABRICA, расположенных в историческом здании XIX века в Юрмале (Blaumaņa 22, Jūrmala), состоятся два закрытых показа короткометражного фильма-оперы, снятого в Латвии «ALLEGRO MODERATO». Это новая работа французского режиссёра Марии де Валюкофф (Marija de Valukoff) которая сейчас успешно ставит спектакли на парижской сцене. Из ее последних работ стоит отметить спектакль «Старуха» по одноименной повести Даниила Хармса, показанный в театре La Scène Parisienne.

После показа зрителей ждёт камерный концерт блистательной солистки Латвийской Национальной оперы, сопрано Инны Клочко, исполнившей одну из главных ролей в новом фильме.

«ALLEGRO MODERATO» - музыкальная кинофантазия о памяти, любви и силе искусства, способного объединять людей даже тогда, когда привычные способы общения становятся невозможны. Главная героиня - оперная певица, чья мать постепенно теряет память из-за болезни Альцгеймера. Столкнувшись с болезненной реальностью, она находит убежище в мире музыки, воображения и фантазии, где границы между реальностью и иллюзией начинают стираться.

Фильм включён в официальную программу ARFF Amsterdam International Film Festival 2026, а также отобран для участия в кинофестивале в Лос-Анджелесе.

«Все люди с годами задумываются о старости. Какой она будет? Где пройдёт? Постепенно уходят близкие, а некоторые доживают свой век в тяжёлом состоянии, медленно теряя память. Каково это — не узнавать родного человека? Каково жить в воображаемом мире, в который может уйти художник? Возможно, там они общаются друг с другом, или существует некий туннель, через который благодаря творчеству становится возможной встреча этих разных миров,- рассказывает об идее фильма «ALLEGRO MODERATO» режиссер Мария де Валюкофф.

Особым событием вечера станет выступление Инны Клочко - лауреатки международных конкурсов и солистки Латвийской Национальной оперы. В её исполнении прозвучат арии из опер Джакомо Пуччини. Это станет живым музыкальным продолжением истории, рассказанной на экране.

Автор сценария и режиссёр фильма: Мария де Валюкофф, театральный и кинорежиссёр, актриса, педагог, кандидат искусствоведения.

Звукорежиссер-постановщик: Александр Войцеховский.

В ролях: Инна Клочко, Мария де Валюкофф

Только два показа: 18:30 и 20:30

Инна Клочко, лауреатка Международного конкурса вокалистов Città di Alcamo (Италия), второго Международного конкурса вокалистов имени Яниса Заберса и победительница конкурса «Таланты Инессы Галанте». Принимала участие в оперном фестивале в Рейнсберге, исполнив партию Агаты в опере Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок», в Международном оперном фестивале с немецким режиссером Андреасом Кригенбургом. В Латвийской национальной опере блистательно исполняла партии Лизы в опере П.И. Чайковского «Пиковая дама», Елизаветы де Валуа в постановке Клауса Гута «Дон Карлос», Енуфы в одноименной опере Леоша Яначека, Неды в опере Руджеро Леонкавалло «Паяцы», Мими в опере Джакомо Пуччини «Богема» и другие.