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Летом Латвийский Национальный Художественный музей приглашает на занятия йогой 0 55

Культура &
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Летом Латвийский Национальный Художественный музей предлагает занятия йогой

Фото: Кристапс Калнс

Латвийский Национальный Художественный музей в сотрудничестве с йога-студией «Jivamukti Yoga Riga» приглашает воспользоваться возможностью начать день неспешно и гармонично в атмосфере, вдохновленной искусством, приняв участие в утренних занятиях йогой.

На протяжении всего лета занятия йогой будут проходить раз в неделю – по четвергам утром, до открытия музея для посетителей, с 9:00 до 10:00 . В закрытых помещениях музея, в окружении произведений искусства, каждый сможет укрепить тело, успокоить ум и осознанно позаботиться о своем благополучии. После занятия участники смогут осмотреть постоянную экспозицию музея.

"Наша цель — охватить более широкую аудиторию и вдохновить людей уделять больше времени себе. Атмосфера музея помогает отвлечься от повседневной суеты, снять стресс и восстановить связь со своим телом — в творческой и спокойной обстановке, которая приглашает вас быть здесь и сейчас", – подчеркивает Винета Клотиня, руководитель студии йоги «Jivamukti Yoga Riga» .

Занятия будут проводить сертифицированные инструкторы по йоге из йога-студии «Jivamukti Yoga Riga», и для участия не требуется никакой предварительной физической подготовки или знаний. Каждое занятие будет начинаться с короткой разминки, за которой последуют упражнения средней интенсивности, и завершаться расслаблением и медитацией. Участникам рекомендуется взять с собой бутылку воды и, при желании, собственный коврик для йоги.

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#культура #йога #здоровье
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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