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На Ратушной площади прошел музыкальный перформанс с участниками концерта «Gala Galante. Viva la Musica!» 0 16

Культура &
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Ратушной площади прошел музыкальный перформанс с участниками концерта “Gala Galante. Viva la Musica!”

Фото: Ieva Makare

7 июля на Ратушной площади состоялись съёмки зрелищного музыкального перформанса, который продолжил историю путешествия Белого рояля международной премии “Baltijas Balva / Baltic Awards”, начатую в прошлом году на взлетной полосе Рижского аэропорта. На этот раз частью необычного художественного замысла стала историческая архитектура Старой Риги, а здание Рижской думы превратилось в одну из его самых эффектных сценических площадок.

Центром музыкального действа стал Белый рояль, установленный на Ратушной площади. Главными героями события стали всемирно известная оперная дива Инесса Галанте, международно признанный пианист Андрей Осокин и инновационный литовский струнный ансамбль NICO Ensemble (New Ideas Chamber Orchestra) во главе с его художественным руководителем, литовским композитором Гедиминасом Гелготасом. Андрей Осокин исполнил произведения Яниса Мединьша - Daina No. 6 un Daina No.14, Инесса Галанте представила попурри из знаменитых и излюбленных публикой оперных арий, а NICO Ensemble исполнил произведение итальянского композитора Людовико Эйнауди. Одним из самых эффектных художественных решений перформанса стало появление музыкантов NICO Ensemble в окнах здания Рижской думы, которое буквально «расцвело» в честь события. Уже 22 августа все артисты вновь встретятся на сцене концертного зала Dzintari в программе торжественного концерта GALA GALANTE. Viva La Musica!, посвящённого лауреатам международной премии Baltijas Balva / Baltic Awards.

Жители Риги и гости столицы стали свидетелями необычного музыкального события, в котором городское пространство на один вечер превратилось в сцену, а историческая архитектура Старой Риги стала полноправной частью художественного замысла и красивой кулисой.

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«Мы всегда стремимся создавать проекты, которые выходят за рамки привычного концертного формата. Нам интересно превращать городское пространство в часть художественного замысла, удивлять зрителей неожиданными сценическими решениями и создавать диалог между музыкой и архитектурой — именно это отличает проект «Baltijas Balva / Baltic Awards». Такой художественный подход получит продолжение и в предстоящих событиях проекта — концерте «GALA GALANTE. Viva La Musica!» в концертном зале Dzintari, где зрителей ждут уникальные музыкальные номера, созданные специально для этого вечера и яркие премьеры, подготовленные исключительно для этого концерта, а также латвийская премьера легендарного спектакля Teatro Delusio,» - рассказывает генеральный продюсер проекта «Baltijas Balva / Baltic Awards» Диана Галанте.

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#Рига #культура #музыка #архитектура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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