Индустрия люкса может оказаться на пороге необычной технологической революции. Если раньше альтернативой натуральной коже считались материалы на основе грибов или кактусов, то теперь ученые предлагают куда более смелую идею — лабораторно выращенную кожу тираннозавра.

Разработкой занимается британская биотехнологическая компания BSF Enterprise. Как рассказал креативный директор агентства VML Димитрий Герасимов, технология основана на изучении сохранившихся фрагментов коллагена древнего хищника. С помощью вычислительной биологии и алгоритмов искусственного интеллекта специалисты реконструировали недостающие участки генетической информации, после чего интегрировали полученные данные в клетки кожи, выращенной в лаборатории.

В результате удалось получить материал, который, по утверждению разработчиков, воспроизводит структуру и прочностные характеристики кожи доисторического животного.

Проект уже вызвал оживленные дискуссии в индустрии высокой моды. На протяжении многих лет изделия из экзотической кожи считались символом роскоши, однако производители все чаще сталкиваются с критикой со стороны защитников животных и ужесточением экологических требований. Лабораторно выращенный материал, по мнению авторов идеи, способен сохранить ощущение эксклюзивности без использования шкур современных животных.

По словам Герасимова, речь идет не просто о необычном дизайнерском эксперименте, а о новом подходе, который может изменить представление о предметах роскоши. Он считает, что наука впервые предлагает люксовым брендам материал, аналогов которому в современной природе не существует.

Первым коммерческим продуктом станет эксклюзивная женская сумка из биосинтезированной кожи T-Rex с серебряной пряжкой. Компания уже объявила, что аксессуар планируют выставить на престижном аукционе в Париже.

Эксперты не исключают, что стоимость необычного лота сможет превзойти цены на самые редкие модели из кожи крокодила. Итоги аукциона покажут, готовы ли коллекционеры платить за предметы роскоши, созданные на стыке науки, биотехнологий и моды, или же «доисторический люкс» останется лишь эффектным экспериментом.